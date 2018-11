Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - SAP (ISIN DE0007164600/ WKN 716460) und Qualtrics haben am Sonntag die bindende Vereinbarung zur beabsichtigten Übernahme von Qualtrics durch SAP bekannt gegeben. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung der SAP SE:Qualtrics zählt zu den weltweiten Pionieren im Software-Bereich Experience Management (XM), mit dem Unternehmen in der vermehrt durch Erlebnisse bestimmten Geschäftswelt erfolgreich sein können. Die XM-Plattform von Qualtrics sammelt Feedback und Daten in den vier entscheidenden Unternehmensbereichen Kunden, Mitarbeiter, Produkt und Marke, die zusehends bestimmen, ob Unternehmen in der künftigen Erlebniswirtschaft erfolgreich bleiben oder scheitern. ...

