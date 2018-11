Transaktion erhöht den erwarteten produktadressierbaren Markt auf über 60 Milliarden USD, was mehr als das Doppelte ist

Es wird erwartet, dass der Cashflow aus dem operativen Geschäft rund 1 Milliarde USD generiert1 und im ersten vollen Jahr nach Abschluss mehr als 30 Prozent zum bereinigten EPS beiträgt

Es werden innerhalb von drei Jahren mehr als 150 Millionen Dollar an jährlichen Kostensynergien erwartet

Die Carlyle Group baut ihre Eigentümerposition bei CommScope mit 1 Milliarde USD Minderheitsbeteiligung wieder auf

CommScope (NASDAQ: COMM), ein weltweit führender Anbieter von Infrastrukturlösungen für Kommunikationsnetze, hat sich bereit erklärt, ARRIS International plc (NASDAQ: ARRS), einen weltweit führenden Anbieter von Unterhaltungs- und Kommunikationslösungen, in einer Bartransaktion für 31,75 USD pro Aktie oder einem Gesamtkaufpreis von rund 7,4 Milliarden USD einschließlich der Rückzahlung von Schulden zu erwerben.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20181112005344/de/

The combined company is expected to drive profitable growth in new markets, shape the future of wired and wireless communications, and position the new company to benefit from key industry trends, including network convergence, fiber and mobility everywhere, 5G, Internet of Things and rapidly changing network and technology architectures. (Graphic: Business Wire)

Darüber hinaus hat The Carlyle Group, ein globaler alternativer Vermögensverwalter, durch eine Minderheitsbeteiligung von 1 Milliarde USD im Rahmen der Finanzierung der Transaktion durch CommScope eine neue Eigentümerposition bei CommScope aufgebaut.

Die Kombination von CommScope und ARRIS auf Pro-forma-Basis würde ein Unternehmen mit einem Umsatz von rund 11,3 Milliarden USD und einem bereinigten EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) von rund 1,8 Milliarden USD schaffen, basierend auf den Ergebnissen der beiden Unternehmen für die 12 Monate bis zum 30. September 2018.

Es wird erwartet, dass das fusionierte Unternehmen profitables Wachstum in neuen Märkten vorantreiben, die Zukunft der drahtgebundenen und drahtlosen Kommunikation gestalten und das neue Unternehmen in die Lage versetzen wird, von wichtigen Branchentrends zu profitieren, darunter Netzwerkkonvergenz, Glasfaser und Mobilität an jedem Ort, 5G, Internet der Dinge und sich schnell verändernde Netzwerk- und Technologiearchitekturen.

ARRIS, ein Innovator in den Bereichen Breitband-, Video- und Wireless-Technologie, kombiniert Hardware, Software und Dienstleistungen, um fortschrittliche Videoerlebnisse und konstante Konnektivität in einer Vielzahl von Umgebungen zu ermöglichen für Dienstanbieter, kommerzielle Verticals, kleine Unternehmen und die Menschen, die sie bedienen. ARRIS hat in den drei Segmenten, in denen es tätig ist, eine starke Führungsposition:

Customer Premises Equipment (CPE) mit Zugangsgeräten wie Breitbandmodems, Gateways und Routern sowie Video-Set-Tops und Gateways;

Network Cloud (N&C), was Breitband- und Videoinfrastruktur mit Cloud-basierten Softwarelösungen kombiniert; und

Unternehmensnetzwerke, die die kürzlich erworbenen Geschäftsbereiche Ruckus Wireless und ICX Switch integrieren und sich auf drahtlose und drahtgebundene Konnektivität konzentrieren, einschließlich Citizens-Broadband-Radio-Service-Lösungen.

In den 12 Monaten bis zum 30. September 2018 erzielte ARRIS einen Umsatz von rund 6,7 Milliarden USD, bestehend aus 3,9 Milliarden USD aus CPE, 2,2 Milliarden USD aus N&C und 568 Millionen USD aus Enterprise Networks (was nur einen Teil des Jahres von Ruckus seit der Übernahme im Dezember 2017 widerspiegelt).

"Nach einer umfassenden Bewertung unseres Geschäfts und der sich entwickelnden Branche, in der wir tätig sind, sind wir zuversichtlich, dass die Kombination mit ARRIS der beste Weg für CommScope ist, um zu wachsen und die größten Erträge für die Aktionäre zu erzielen", sagte Eddie Edwards, President und Chief Executive Officer von CommScope. "CommScope und ARRIS werden eine einzigartige Reihe von sich ergänzenden Ressourcen und Fähigkeiten zusammenführen, die End-to-End-Lösungen für kabelgebundene und drahtlose Kommunikationsinfrastrukturen ermöglichen, die kein Unternehmen allein erreichen könnte. Mit ARRIS werden wir neue und wachsende Märkte erschließen und über mehr Technologie, Lösungen und Mitarbeitertalente verfügen, die unseren Kunden und Partnern einen Mehrwert und Nutzen bieten.

"CommScope und ARRIS teilen eine kundenorientierte Kultur, die auf Innovation setzt, die durch unglaublich talentierte und erfahrene Teams von Mitarbeitern ermöglicht wird. Wie bei zahlreichen Transaktionen in der Vergangenheit erwarten wir, dass wir mit Bruce McClelland und dem ARRIS-Team zusammenarbeiten werden, um ein erstklassiges Management-Team zu bilden und eine nahtlose Integration zu erreichen. Gemeinsam werden CommScope und ARRIS gut positioniert sein, um eine breitere Kundenbasis zu bedienen und einen erheblichen Mehrwert für unsere Aktionäre zu schaffen."

Bruce McClelland, Chief Executive Officer von ARRIS, sagte: "CommScope ist ein idealer Partner für ARRIS. Neben der Bereitstellung eines sofortigen und substanziellen Barwerts für unsere Aktionäre freuen wir uns über die Vorteile dieser Kombination für unsere Kunden, Partner und Mitarbeiter auf der ganzen Welt. Die heutige Vereinbarung ist ein Beweis für die Stärke von ARRIS: unsere führende Technologie, talentierte Mitarbeiter und unsere etablierte Wettbewerbsposition. Mit CommScope wollen wir die Strategie von ARRIS weiter verbessern, Innovationen über unsere ikonischen Marken hinweg voranzutreiben und Pionierarbeit für die Standards und Wege zu leisten, die für das personalisierte, vernetzte und stets aktuelle Verbrauchererlebnis von morgen sorgen. ARRIS wird Teil eines noch stärkeren, globaleren Branchenführers werden, und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem CommScope-Team, um hervorragende Ergebnisse für das kombinierte Unternehmen zu erzielen."

Die Transaktion ist ein entscheidender Schritt, um Wachstum, "Shareholder Value" und Kundennutzen zu steigern:

Positioniert, um von positiven Branchentrends zu profitieren: Das fusionierte Unternehmen wird gut positioniert sein, um von den wichtigsten Branchentrends zu profitieren, indem es erstklassige Fähigkeiten in den Bereichen Netzwerkzugangstechnologie und -infrastruktur kombiniert und umfassende End-to-End-Lösungen entwickelt. Wir glauben, dass Trends wie Netzkonvergenz, Glasfaser und Mobilität an jedem Ort, das Aufkommen von 5G- und drahtlosem Festnetzanschluss, Internet der Dinge und sich schnell ändernde Netzwerk- und Technologiearchitekturen dem kombinierten Unternehmen und seinen einzigartigen End-to-End-Kommunikationsinfrastrukturfähigkeiten langfristig überzeugende Möglichkeiten bieten werden.

Das fusionierte Unternehmen wird gut positioniert sein, um von den wichtigsten Branchentrends zu profitieren, indem es erstklassige Fähigkeiten in den Bereichen Netzwerkzugangstechnologie und -infrastruktur kombiniert und umfassende End-to-End-Lösungen entwickelt. Wir glauben, dass Trends wie Netzkonvergenz, Glasfaser und Mobilität an jedem Ort, das Aufkommen von 5G- und drahtlosem Festnetzanschluss, Internet der Dinge und sich schnell ändernde Netzwerk- und Technologiearchitekturen dem kombinierten Unternehmen und seinen einzigartigen End-to-End-Kommunikationsinfrastrukturfähigkeiten langfristig überzeugende Möglichkeiten bieten werden. Erschließt wichtige, wachstumsstarke Segmente und erhöht den produktadressierbaren Markt: Das Unternehmen erwartet, dass es seinen gesamten produktadressierbaren Markt auf mehr als 60 Milliarden USD verdoppeln wird, mit einem einzigartigen Satz komplementärer Vermögenswerte und Fähigkeiten, die End-to-End-Kommunikationsinfrastrukturlösungen ermöglichen, wie z. B.: Konvergente Kleinzellenlösungen für lizenziertes und unlizenziertes drahtloses Spektrum; Ergänzende kabelgebundene und drahtlose Kommunikationsinfrastruktur; Integrierter Breitbandzugang; Private Netzwerklösungen für Industrie, Unternehmen und öffentliche Einrichtungen; und Umfassende vernetzte und intelligente Heimlösungen.

Das Unternehmen erwartet, dass es seinen gesamten produktadressierbaren Markt auf mehr als 60 Milliarden USD verdoppeln wird, mit einem einzigartigen Satz komplementärer Vermögenswerte und Fähigkeiten, die End-to-End-Kommunikationsinfrastrukturlösungen ermöglichen, wie z. B.: Erweitertes Produktangebot und F&E-Kapazitäten, um eine breit gefächerte Kundenbasis zu erreichen: CommScope und ARRIS werden eine starke technische Expertise mit rund 15.000 Patenten und durchschnittlichen jährlichen Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen von rund 800 Millionen USD teilen. Durch eine stärkere globale Präsenz wird erwartet, dass das fusionierte Unternehmen Kunden in mehr als 150 Ländern bedient.

CommScope und ARRIS werden eine starke technische Expertise mit rund 15.000 Patenten und durchschnittlichen jährlichen Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen von rund 800 Millionen USD teilen. Durch eine stärkere globale Präsenz wird erwartet, dass das fusionierte Unternehmen Kunden in mehr als 150 Ländern bedient. Starkes Finanzprofil mit Kostensenkungsmöglichkeiten: Für die 12 Monate bis zum 30. September 2018 hätte das kombinierte Unternehmen auf Pro-forma-Basis einen Umsatz von rund 11,3 Milliarden USD bei einem bereinigten EBITDA von rund 1,8 Milliarden USD erzielt. Als Ergebnis der gestiegenen Größe des kombinierten Unternehmens erwartet CommScope jährliche Einsparungen von mindestens 150 Millionen USD innerhalb von drei Jahren nach dem Closing, wobei Synergien von mehr als 60 Millionen USD im ersten vollen Jahr nach dem Closing und mehr als 125 Millionen USD nach dem zweiten Jahr nach dem Closing erwartet werden, die hauptsächlich in den Bereichen Direktbeschaffung und SG&A von natürlichen Synergien getragen werden.

Für die 12 Monate bis zum 30. September 2018 hätte das kombinierte Unternehmen auf Pro-forma-Basis einen Umsatz von rund 11,3 Milliarden USD bei einem bereinigten EBITDA von rund 1,8 Milliarden USD erzielt. Als Ergebnis der gestiegenen Größe des kombinierten Unternehmens erwartet CommScope jährliche Einsparungen von mindestens 150 Millionen USD innerhalb von drei Jahren nach dem Closing, wobei Synergien von mehr als 60 Millionen USD im ersten vollen Jahr nach dem Closing und mehr als 125 Millionen USD nach dem zweiten Jahr nach dem Closing erwartet werden, die hauptsächlich in den Bereichen Direktbeschaffung und SG&A von natürlichen Synergien getragen werden. Deutliche Steigerung des Ergebnisses von CommScope: Die Transaktion wird voraussichtlich bis zum Ende des ersten vollen Jahres nach Abschluss mehr als 30 Prozent zum bereinigten Ergebnis je Aktie von CommScope beitragen, ohne Erwerbsmethoden, Übergangskosten und andere Sonderfaktoren.

Die Transaktion wird voraussichtlich bis zum Ende des ersten vollen Jahres nach Abschluss mehr als 30 Prozent zum bereinigten Ergebnis je Aktie von CommScope beitragen, ohne Erwerbsmethoden, Übergangskosten und andere Sonderfaktoren. Beibehaltung der starken Bilanz, Kreditposition und finanziellen Flexibilität von CommScope: Mit einem einzigartigen Satz komplementärer Vermögenswerte und Fähigkeiten, die End-to-End-Kommunikationsinfrastrukturlösungen ermöglichen, wird das fusionierte Unternehmen voraussichtlich im ersten vollen Jahr nach dem Closing einen Cashflow von rund 1 Milliarde USD aus dem operativen Geschäft generieren1. Nach Abschluss der Transaktion wird CommScopes Nettoverschuldungsgrad (Fremdkapital abzüglich liquider Mittel) auf Basis des pro forma bereinigten EBITDA1 für die 12 Monate bis zum 30. September 2018 voraussichtlich 5,1x betragen, einschließlich voller Laufzeitsynergien von 150 Millionen USD. Angesichts der gestiegenen Größenordnung und der Generierung von Cashflows sowie der Erfolgsbilanz beider Unternehmen bei der erfolgreichen Integration geht CommScope davon aus, dass sie sich rasch zurückbilden und im zweiten vollen Jahr nach Abschluss einen Nettoverschuldungsgrad von etwa 4,0x anstreben wird. Langfristig strebt das Unternehmen einen Nettoverschuldungsgrad von 2,0x bis 3,0x an.

Konditionen und Finanzierung

Die Barabfindung pro Aktie entspricht einer Prämie von rund 27 Prozent auf den volumengewichteten durchschnittlichen Schlusskurs der ARRIS-Stammaktien für die 30 Handelstage zum 23. Oktober 2018, dem Tag vor den Marktgerüchten über eine mögliche Transaktion.

Die Transaktion ist nicht an eine Finanzierungsbedingung gebunden. CommScope erwartet, die Transaktion durch eine Kombination aus Bargeld, Kreditaufnahmen im Rahmen bestehender Kreditfazilitäten und zusätzlichen Darlehen in Höhe von rund 6,3 Mrd. USD zu finanzieren, für die sie von J.P. Morgan Securities LLC, BofA Merrill Lynch und Deutsche Bank Securities Inc. Kreditzusagen erhalten hat.

Darüber hinaus stellt The Carlyle Group, ein ehemaliger CommScope-Eigentümer, durch eine Kapitalbeteiligung von 1 Milliarde USD eine Minderheitsbeteiligung am Unternehmen wieder her, was etwa 16 Prozent der ausstehenden Aktien von CommScope entspricht.

"Wir freuen uns, unsere Zusammenarbeit mit dem versierten Managementteam von CommScope wieder aufzunehmen", sagte Cam Dyer, Carlyle Managing Director und Global Co-Head of Technology, Media and Telecom. "Wir glauben an die langfristige Strategie des Unternehmens, die kundenorientierte Kultur und die Fähigkeit, Ergebnisse zu liefern. Dieser Optimismus hat unseren Wunsch beflügelt, Teil einer so vielversprechenden Transaktion mit ARRIS zu sein."

Führung und Hauptsitz

Nach Abschluss des Zusammenschlusses wird Eddie Edwards seine Funktion als President und Chief Executive Officer von CommScope fortsetzen, wobei Bruce McClelland und andere Mitglieder des ARRIS-Führungsteams dem fusionierten Unternehmen beitreten.

CommScope wird seinen Hauptsitz in Hickory, NC, behalten, und das fusionierte Unternehmen wird eine bedeutende Präsenz in Suwanee, GA, aufrechterhalten. Nach Abschluss der Transaktion wird CommScope weiterhin von einem erfahrenen Board of Directors und Managementteam geleitet, das die Stärken beider Unternehmen nutzt.

Zulassungen

Die Transaktion, die voraussichtlich im ersten Halbjahr 2019 abgeschlossen wird, steht unter dem Vorbehalt der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen; des Ablaufs oder der Beendigung der geltenden Wartefrist nach dem US Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act; des Erhalts bestimmter behördlicher Genehmigungen; und der Zustimmung der ARRIS-Aktionäre.

Berater

Allen Company LLC, Deutsche Bank, J.P. Morgan Securities LLC und BofA Merrill Lynch sind als Finanzberater für CommScope tätig, und Alston Bird LLP, Latham Watkins LLP, Cravath, Swaine Moore LLP, Pinsent Masons LLP und Skadden, Arps, Slate, Meagher Flom LLP sind als Rechtsberater tätig. Evercore ist als Finanzberater für ARRIS tätig. Troutman Sanders LLP, Herbert Smith Freehills LLP und Hogan Lovells LLP sind als Rechtsberater für ARRIS tätig. Simpson, Thacher Bartlett LLP ist als Rechtsberater von Carlyle tätig.

Telefonkonferenz und Webcast

CommScope und ARRIS veranstalten heute, am 8. November 2018, um 8:30 Uhr, ET eine Telefonkonferenz, um die Transaktion zu besprechen. Die Telefonkonferenz kann unter +1844 397 6169 (nur in den USA und Kanada) oder +1 478 219 0508 unter Angabe des Passworts 1458698 erreicht werden.

Ein Live-Webcast der Telefonkonferenz wird auf der Website des jeweiligen Unternehmens unter ir.commscope.com und ir.arris.com im Bereich Investor Relations verfügbar sein. Der Webcast wird im Bereich Investor Relations auf der Website des jeweiligen Unternehmens archiviert.

Präsentation und Infografik

Zugehörige Präsentationsmaterialien und eine Infografik zur Transaktion finden Sie im Investor-Relations-Bereich auf der Website des jeweiligen Unternehmens unter www.commscope.com und www.arris.com.

Über CommScope

CommScope (NASDAQ: COMM) hilft beim Design, Aufbau und Management von kabelgebundenen und drahtlosen Netzwerken auf der ganzen Welt. Als führender Anbieter von Kommunikationsinfrastrukturen gestalten wir die Always-on-Netzwerke von morgen. Seit mehr als 40 Jahren unterstützt unser globales Team von mehr als 20.000 Mitarbeitern, Innovatoren und Technologen Kunden in allen Regionen der Welt dabei, vorherzusehen, was als Nächstes kommt, und die Grenzen des Machbaren zu verschieben. Mehr erfahren Sie unter http://www.commscope.com/

Folgen Sie uns auf Twitter und LinkedIn und liken Sie uns auf Facebook.

Melden Sie sich für unsere Pressemitteilungen und Blogbeiträge an.

Über ARRIS

ARRIS International plc (NASDAQ: ARRS) treibt eine intelligente, vernetzte Welt an. Die führende Hardware, Software und die Dienstleistungen des Unternehmens verändern die Art und Weise, wie Menschen und Unternehmen informiert, unterhalten und verbunden bleiben. Weitere Informationen finden Sie unter www.arris.com.

Für die neuesten ARRIS-Neuigkeiten:

Besuchen Sie unseren Blog: ARRIS EVERYWHERE.

Folgen Sie uns auf Twitter: @ARRIS

1 Die dargestellten Finanzkennzahlen werden um die Aufwendungen für die Finanzbuchhaltung, Transaktions- und Integrationskosten sowie weitere Sondereinflüsse bereinigt.

Vorsicht bei zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung oder jede andere mündliche oder schriftliche Erklärung von CommScope oder ARRIS oder im Namen eines der beiden Unternehmen kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die die aktuellen Ansichten von CommScope und/oder ARRIS (zusammen "uns", "wir" oder "unser") in Bezug auf zukünftige Ereignisse und finanzielle Leistungen widerspiegeln, einschließlich der geplanten Übernahme von ARRIS durch CommScope. Diese Aussagen können Ziele, Absichten oder Erwartungen in Bezug auf zukünftige Pläne, Trends, Ereignisse, Ergebnisse der Geschäftstätigkeit oder die finanzielle Lage oder anderes besprechen, jeweils basierend auf den aktuellen Überzeugungen unseres Managements sowie Annahmen und Informationen, die von diesem Management getroffen wurden und derzeit zur Verfügung stehen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind im Allgemeinen durch die Verwendung von Begriffen und Ausdrücken wie "beabsichtigen", "Zielsetzung", "schätzen", "erwarten", "projizieren", "Projektionen", "Pläne", "Potenzial", "antizipieren", "sollten", "könnten", "gestaltet, um", "absehbare Zukunft", "glauben", "denken", "geplant", "Ausblick", "Ziel", "Anleitung" und ähnliche Begriffe gekennzeichnet, obwohl nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen solche Begriffe enthalten. Diese Liste von indikativen Begriffen und Phrasen soll nicht allumfassend sein.

Diese Aussagen unterliegen verschiedenen Risiken und Unsicherheiten, von denen viele außerhalb unserer Kontrolle liegen, unter anderem: Abhängigkeit von den Investitionen der Kunden in Daten- und Kommunikationssysteme; Konzentration des Vertriebs auf eine begrenzte Anzahl von Kunden und Vertriebspartnern; technologische Veränderungen; Wettbewerb in der Branche und die Fähigkeit, Kunden durch Produktinnovation, -einführung und -vermarktung zu binden; Risiken im Zusammenhang mit dem Vertrieb über Vertriebspartner; Änderungen des regulatorischen Umfelds, in dem unsere Kunden tätig sind; Probleme mit der Produktqualität oder -leistung und damit verbundene Garantieansprüche; die Fähigkeit, effektive Managementinformationssysteme aufrechtzuerhalten und wichtige Systeminitiativen erfolgreich umzusetzen; Cybersicherheitsvorfälle, einschließlich Datenschutzverletzungen, Ransomware oder Computerviren; das Risiko, dass unsere globalen Fertigungsbetriebe Produktions- oder Versandverzögerungen erleiden, was zu Schwierigkeiten bei der Erfüllung der Kundenanforderungen führt; das Risiko, dass die interne Produktionskapazität oder die der Auftragshersteller nicht ausreicht, um die Kundennachfrage oder die Qualitätsstandards zu erfüllen; Änderungen der Kosten und der Verfügbarkeit wichtiger Rohstoffe, Komponenten und Verbrauchsgüter und die möglichen Auswirkungen auf die Kundenpreise; Risiken, die mit der Abhängigkeit von einer begrenzten Anzahl von Schlüssellieferanten für bestimmte Rohstoffe und Komponenten verbunden sind; das Risiko, dass Auftragshersteller, auf die wir uns verlassen, auf Produktions-, Qualitäts-, Finanz- oder andere Schwierigkeiten stoßen; unsere Fähigkeit, den erwarteten Nutzen aus früheren oder zukünftigen Akquisitionen oder Beteiligungen zu integrieren und vollständig zu realisieren; mögliche Schwierigkeiten bei der Neuausrichtung der globalen Produktionskapazitäten und -fähigkeiten zwischen globalen Produktionsstätten oder denen unserer Auftragshersteller, die unsere Fähigkeit beeinträchtigen können, die Kundennachfrage nach Produkten zu befriedigen; mögliche zukünftige Restrukturierungsmaßnahmen; erhebliche Verschuldung und die Einhaltung von Kreditvereinbarungen; unsere Fähigkeit, zusätzliche Verschuldung aufzunehmen; unsere Fähigkeit, liquide Mittel zur Bedienung unserer Verschuldung zu generieren; mögliche zukünftige Wertminderungen für feste oder immaterielle Vermögenswerte, einschließlich Goodwill; Schwankungen des Ertragssteuersatzes und die Möglichkeit, die als latente Steuerforderungen ausgewiesenen Beträge wieder einzuziehen; unsere Fähigkeit, qualifizierte Schlüsselmitarbeiter anzuziehen und zu halten; Arbeitsunruhe; Verpflichtungen aus leistungsorientierten Pensionsplänen können Planbeiträge erfordern, die über die derzeitigen Schätzungen hinausgehen; bedeutende internationale Aktivitäten, die uns wirtschaftlichen, politischen und anderen Risiken aussetzen, einschließlich der Auswirkungen von Schwankungen der Wechselkurse; unsere Fähigkeit, die staatlichen Anti-Korruptionsgesetze und -vorschriften sowie die weltweiten Export- und Importkontrollen einzuhalten; unsere Fähigkeit, auf internationalen Märkten zu konkurrieren, da wir Export- und Importkontrollen unterliegen können; die Auswirkungen des Vereinigten Königreichs unter Berufung auf Artikel 50 des Vertrags von Lissabon, um die Europäische Union zu verlassen; Änderungen der Gesetze und Richtlinien in den Vereinigten Staaten, die den Handel beeinträchtigen, einschließlich der kürzlich beschlossenen Zölle auf Einfuhren aus China, sowie die Risiken und Unsicherheiten im Zusammenhang mit Zöllen oder einem möglichen globalen Handelskrieg, der sich auf unsere Produkte auswirken kann; Kosten für den Schutz oder die Verteidigung des geistigen Eigentums; Kosten und Herausforderungen bei der Einhaltung in- und ausländischer Umweltgesetze; die Auswirkungen von Rechtsstreitigkeiten und ähnlichen regulatorischen Verfahren, an denen wir beteiligt sind oder sein können, einschließlich der Kosten solcher Rechtsstreitigkeiten; Risiken im Zusammenhang mit dem Aktionärsaktivismus, die dazu führen könnten, dass wir erhebliche Kosten verursachen, die Umsetzung unserer Geschäftsstrategie behindern und den Handelswert unserer Wertpapiere beeinflussen; und andere Faktoren, die außerhalb unserer Kontrolle liegen. Diese Risiken und Unsicherheiten können durch die Übernahme von ARRIS durch CommScope noch verstärkt werden, und solche Aussagen unterliegen auch den Risiken und Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem Geschäft von ARRIS.

Solche zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen zusätzlichen Risiken und Unsicherheiten im Zusammenhang mit der geplanten Übernahme von ARRIS durch CommScope, von denen viele außerhalb unserer Kontrolle liegen, unter anderem: dem Risiko, dass CommScope ARRIS nicht erfolgreich integrieren wird oder dass CommScope keine geschätzten Kosteneinsparungen, Synergien, Wachstum oder andere erwartete Vorteile realisiert, oder dass solche Vorteile länger dauern können als erwartet; Risiken in Bezug auf unerwartete Integrationskosten; die möglichen Auswirkungen der Ankündigung oder des Vollzugs der geplanten Übernahme auf die Beziehungen zu Dritten, einschließlich Kunden, Mitarbeitern und Wettbewerbern; das Versäumnis, potenzielle Interessenkonflikte zwischen oder unter Kunden zu managen; die Integration von Informationstechnologiesystemen; Bedingungen auf den Kreditmärkten, die sich auf die mit der Finanzierung der Übernahme verbundenen Kosten auswirken könnten; die Möglichkeit, dass konkurrierende Angebote gemacht werden; und andere Faktoren, die außerhalb unserer Kontrolle liegen.

Diese und andere Faktoren werden in den Berichten von CommScope und ARRIS an die US-Börsenaufsichtsbehörde näher erläutert, einschließlich des Jahresberichts von CommScope auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2017 endende Geschäftsjahr und des Quartalsberichts auf Formular 10-Q für den am 30. September 2018 endenden Zeitraum sowie des Quartalsberichts von ARRIS auf Formular 10-Q für den am 30. Juni 2018 endenden Zeitraum. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen zum jetzigen Zeitpunkt nach bestem Wissen und Gewissen auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen und vernünftiger Annahmen erstellt wurden, können weder CommScope noch ARRIS eine Garantie dafür abgeben, dass die Erwartungen erfüllt werden oder dass eine Abweichung nicht wesentlich ist. Angesichts dieser Unsicherheiten warnen wir Sie davor, sich zu sehr auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung gelten. Weder CommScope noch ARRIS übernehmen eine Verpflichtung oder Verbindlichkeit, diese Informationen zu aktualisieren, um Entwicklungen oder Informationen widerzuspiegeln, die nach dem Datum dieses Berichts erzielt wurden, sofern nicht gesetzlich etwas anderes vorgeschrieben ist.

Nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen

CommScope und das Management von ARRIS sind der Ansicht, dass die Darstellung bestimmter nicht GAAP-konformer Finanzkennzahlen den Investoren aussagekräftige Informationen zum Verständnis der Betriebsergebnisse liefert und die Fähigkeit der Investoren zur Analyse von Finanz- und Geschäftsentwicklungen verbessern kann. Nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen sind kein Ersatz für GAAP-Kennzahlen und sollten zusammen mit den GAAP-Kennzahlen betrachtet werden. Wie berechnet, sind die nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen von CommScope und ARRIS möglicherweise nicht mit anderen ähnlich benannten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar. Darüber hinaus sind CommScope und das Management von ARRIS der Ansicht, dass diese nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen es den Anlegern ermöglichen, die Ergebnisse von Periode zu Periode leichter zu vergleichen, indem sie Posten ausschließen, die sich überproportional negativ oder positiv auf die Ergebnisse einer bestimmten Periode auswirken könnten. Abgleiche zwischen GAAP-konform und nicht GAAP-konform für historische Perioden sind in den Berichten enthalten, die CommScope und ARRIS bei der US-Börsenaufsichtsbehörde eingereicht haben.

Wichtige Zusatzinformationen zur Transaktion und wo man sie findet

Im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion wird ARRIS eine Vollmachtserklärung erstellen, die bei der Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission, die "SEC") einzureichen ist. Nach Abschluss der Vollmachtserteilung werden den Aktionären von ARRIS eine definitive Vollmacht und eine Form der Vollmacht zugesandt. INVESTOREN UND AKTIONÄRE VON ARRIS WERDEN GEBETEN, ALLE RELEVANTEN DOKUMENTE ZU LESEN, DIE BEI DER SEC IM ZUSAMMENHANG MIT DER TRANSAKTION EINGEREICHT WURDEN, EINSCHLIESSLICH DER BEVOLLMÄCHTIGUNG VON ARRIS, SOBALD DIESE VERFÜGBAR WIRD, BEVOR SIE ABSTIMMUNGS- ODER INVESTITIONSENTSCHEIDUNGEN IN BEZUG AUF DIE GEPLANTE FUSION TREFFEN, DA SIE WICHTIGE INFORMATIONEN ÜBER DIE GEPLANTE TRANSAKTION, DIE BETEILIGTEN UNTERNEHMEN UND DIE MIT DER TRANSAKTION VERBUNDENEN RISIKEN ENTHALTEN. Diese Dokumente, falls und wenn sie eingereicht wurden, sowie andere öffentliche Einreichungen von ARRIS bei der SEC können kostenlos auf der Website der SEC, http://www.sec.gov, oder auf der Website von ARRIS unter http://ir.arris.com bezogen werden. Die Aktionäre von ARRIS und andere interessierte Parteien können auch kostenlos eine Kopie der Vollmacht und anderer relevanter Dokumente (falls vorhanden) erhalten, indem sie eine Anfrage per Post an ARRIS Investor Relations, 3871 Lakefield Drive, Suwanee, GA 30024 oder unter http://ir.arris.com stellen.

Bewerber um Stimmrechtsvollmachten

ARRIS und seine Direktoren und einige seiner leitenden Angestellten und CommScope und seine Direktoren und einige seiner leitenden Angestellten können als Teilnehmer an der Einholung von Vollmachten von ARRIS-Aktionären im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion angesehen werden. Informationen über die Direktoren und leitenden Angestellten von ARRIS sind in seinem Jahresbericht auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2017 endende Geschäftsjahr, der bei der SEC am 23. März 2018 eingereicht wurde, und in seiner Vollmacht für die jährliche Hauptversammlung 2018, die am 23. März 2018 bei der SEC eingereicht wurde, enthalten. Informationen über die Direktoren und leitenden Angestellten von CommScope sind in der Vollmacht zur Hauptversammlung 2018 von CommScope enthalten, die am 20. März 2018 bei der SEC eingereicht wurde. Zusätzliche Informationen über potenzielle Teilnehmer an der Einholung von Vollmachten von ARRIS-Aktionären und eine Beschreibung ihrer direkten und indirekten Interessen, sei es durch Wertpapierbesitz oder anderweitig, werden bei der Einreichung der Vollmacht in die ARRIS-Vollmacht aufgenommen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20181112005344/de/

Contacts:

Medienkontakte:

Rick Aspan, CommScope

+1 708-236-6568 oder publicrelations@commscope.com

oder

Jeanne Russo, ARRIS

+1 215-323-1880 oder jeanne.russo@arris.com

oder

Investorenkontakte:

Kevin Powers, CommScope

+1 828-323-4970

oder

Bob Puccini, ARRIS

+1 720-895-7787 oder bob.puccini@arris.com