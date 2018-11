Eigentlich wollte Haushaltskommissar Oettinger den EU-Finanzierungsplan schnell durchsetzen. Doch mehrere Mitgliedsstaaten lehnen das ab.

EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger scheint mit seinen Forderungen nach einem schnellen Abschluss der EU-Finanzplanungen für das kommende Jahrzehnt abzublitzen. Für Frankreich gehe es darum, ein gutes Budget für die Zeit ab 2021 zu haben und nicht darum, vor der Europawahl im Mai 2019 fertig zu sein, sagte die französische Europaministerin Nathalie Loiseau am Montag am Rande von EU-Beratungen in Brüssel.

Zudem sei sie sich auch "nicht sicher, ob es demokratisch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...