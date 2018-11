Köln (ots) -



Ob Lokführer, Zugbegleiter oder IT-Spezialisten, die Bahnen in NRW bieten mehr als 500 verschiedene Berufsbilder. Für Auszubildende, Quereinsteiger und Berufserfahrene gibt es gute Chancen auf eine Anstellung in einer Zukunftsbranche - denn dank steigender Fahrgastzahlen und weiterer Betriebsaufnahmen wächst die Branche und benötigt dringend zusätzliche Mitarbeiter. Dafür starten die nordrhein-westfälischen Eisenbahnverkehrsunternehmen eine Kampagne mit prominenter Unterstützung. Das Gesicht und die Stimme der Kampagne ist Schlagersänger Guildo Horn.



Besonders in der Berufsgruppe der Lokführer gibt es aktuell viele unbesetzte Stellen. Dazu trägt insbesondere der demografische Wandel bei, durch den zahlreiche Beschäftigte in den kommenden Jahren altersbedingt ausscheiden werden. Und auch in anderen Berufsfeldern fehlen Fachkräfte, etwa bei Zugbegleitern, Werkstattpersonal, IT-Spezialisten oder Ingenieuren. Dabei ist ein Job bei den Bahnen durchaus attraktiv: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter profitieren von guten Gehältern mit zahlreichen Sozialleistungen, heimatnahen Einsätzen und unbefristeten Arbeitsverträgen.



Wer einen Job in der Bahnbranche anstrebt, findet Einsatzmöglichkeiten in den Fahrzeugen, im Service oder hinter den Kulissen. Für Quereinsteiger gibt es gerade auch als Lokführer vielfältige Möglichkeiten, insbesondere für diejenigen, die bereits eine gewerblich-technische Ausbildung abgeschlossen haben und so mit einer verkürzten Ausbildung auf der Schiene durchstarten können. Für Zugbegleiterinnen und Zugbegleiter sind Erfahrungen im serviceorientierten Bereich hilfreich.



Diese Vorteile von Jobs bei den Bahnen in NRW mehr in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken, ist ein zentrales Anliegen der landesweiten Branchen-Kampagne, die im November startet. Damit wollen die NRW-Eisenbahnunternehmen gemeinsam mit ihren Auftraggebern, den Zweckverbänden Nahverkehr Rheinland (NVR), Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR), Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL), dem Kompetenzcenter Marketing NRW sowie dem Land NRW nicht nur potenzielle Mitarbeiter zu einer Bewerbung animieren, sondern mithilfe der Kampagne auch ihre Attraktivität als Arbeitgeber darstellen. Unter dem Motto "Unsere Jobs sind der Hit!" richten sich die Bahnen in NRW auf einer musikalischen Schiene an potenzielle Bewerber. Entertainer Guildo Horn, der spätestens seit seiner Teilnahme am Eurovision Song Contest als Schlagersänger, Moderator und Schauspieler bekannt und erfolgreich ist, hat verschiedene Werbespots auf Basis bekannter Schlagersongs eingesungen und fungiert so für die Kampagne als Stimme und Gesicht gleichermaßen.



Im Rahmen eines landesweiten Programmes zum Personalmanagement will die Branche darüber hinaus zukünftig Maßnahmen entwickeln, mit denen sich die Zusammenarbeit der Betreiber untereinander weiter verbessern soll. So sind unter anderem mehr Kooperation bei der Ausbildung, gemeinsame Regelungen für Personalwechsel und gegenseitige Unterstützungsmaßnahmen in Störfällen geplant. In der jüngsten Vergangenheit war es vermehrt zu kurzfristigen Zugausfällen gekommen, weil die für den Betrieb zuständigen Unternehmen mit hohen Krankenständen und zu geringer Einsatzreserve bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu kämpfen hatten.



NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst blickt zuversichtlich auf die Zusammenarbeit: "Ich freue mich, dass Unternehmen und Aufgabenträger hier gemeinsam an einem Strang ziehen wollen. Die geplanten Maßnahmen werden die Personalsituation verbessern. Für die Fahrgäste in NRW ist das ein gutes Signal, das nach den Ausfällen in der letzten Zeit aber auch dringend nötig ist." Schon vor einem Jahr wurde mit Unterzeichnung der "Agenda Bahnen NRW" der Grundstein für mehr Kooperation der Wettbewerber im nordrhein-westfälischen Schienenpersonennahverkehr gelegt: Abellio Rail NRW, DB Regio NRW, eurobahn, National Express, NordWestBahn, Regiobahn und WestfalenBahn haben vereinbart, dass der starke Wettbewerb der Unternehmen untereinander möglichst keine Auswirkungen auf die Angebotsqualität für die Fahrgäste haben soll.



Hintergründe zur Employer-Branding-Kampagne sowie zu den Jobs in der Bahnbranche und offenen Stellen bei den Eisenbahnverkehrsunternehmen finden sich unter www.dieser-job-ist-der-hit.nrw.



Marcel Winter, Geschäftsführer National Express: "Durch den demografischen Wandel ist die Zahl der Mitarbeiter, die in den kommenden Jahren bei den Bahnunternehmen in NRW ausscheiden werden, sehr hoch. Deshalb müssen wir schon heute handeln, um dem entgegenzuwirken. Besonders im Bereich Qualifizierung und Umschulung für Triebfahrzeugführer (m/w/i) haben wir 2018 zahlreiche Ausbildungskurse organisiert und diese gestartet, um das Team für den Rhein-Ruhr-Express zu vergrößern."



Joachim Künzel, Geschäftsführer Nahverkehr Westfalen-Lippe, als zuständiger Besteller des Nahverkehrsangebots auf der Schiene in Westfalen: "Den Personalmangel spüren wir und unsere Fahrgäste schon heute an einigen Stellen, etwa in Form von Zugausfällen. Mit der Lösung der Probleme dürfen wir die Verkehrsunternehmen nicht alleine lassen - diese Verpflichtung haben wir schon unseren vielen Fahrgästen gegenüber. Ich bin froh, dass wir das Thema jetzt landesweit angehen."



Guildo Horn, Entertainer: "Schon als kleines Hörnchen habe ich davon geträumt später einmal Lokomotivführer zu werden. Und auch heute noch ist Faszination des Bahnfahrens herzklopf-tief in mir verwurzelt. Was für ein toller Job in einer spannenden Branche mit einem mehr als großen Anliegen: Mobilität im Nahverkehr, eines der Kernthemen für unsere Zukunft. Greift zu und werdet auch Ihr ein Teil davon! Ich bin leider zu alt, hab aber zuhause meine H0!"



