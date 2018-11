Karstadt-Besitzer Rene Benko steigt ins Mediengeschäft ein - und übernimmt die Auslandsbeteiligungen der Funke-Gruppe. Die Macht des Investors steigt.

Die Funke Mediengruppe verkauft einen Teil ihrer Anteile an den österreichischen Tageszeitungen "Kronen Zeitung" und "Kurier" an die Signa Holding von Karstadt-Besitzer Rene Benko. Über den Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden, teilten Signa Holding und die Essener Funke Mediengruppe am Montag in einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...