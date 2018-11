Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In den USA bleibt der Anleihemarkt wegen des Feiertages "Veterans Day" geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (13.19 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.777,00 -0,07% +1,80% Euro-Stoxx-50 3.216,97 -0,39% -8,19% Stoxx-50 2.963,71 -0,36% -6,74% DAX 11.434,93 -0,82% -11,48% FTSE 7.093,70 -0,16% -7,58% CAC 5.093,67 -0,26% -4,12% Nikkei-225 22.269,88 +0,09% -2,17% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 160,37 +42

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 60,57 60,19 +0,6% 0,38 +4,3% Brent/ICE 70,98 70,18 +1,1% 0,80 +12,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.207,10 1.210,00 -0,2% -2,90 -7,4% Silber (Spot) 14,15 14,16 -0,0% -0,01 -16,5% Platin (Spot) 853,10 852,75 +0,0% +0,35 -8,2% Kupfer-Future 2,69 2,68 +0,4% +0,01 -19,6%

Nach der längsten Durststrecke bei Erdöl seit 1984 erholen sich die Preise etwas, nachdem Opec-Mitglieder und Nichtmitglieder Bereitschaft zu neuerlichen Förderkürzungen signalisiert haben.

AUSBLICK AKTIEN USA

Die Wall Street dürfte am Montag kaum verändert starten. Wegen des "Veterans Day" bleibt der US-Anleihemarkt geschlossen. Konjunkturseitig stehen keine Veröffentlichungen an. Unter den Einzelwerten gibt Alibaba vorbörslich leicht um 0,2 Prozent ab, obwohl der Internetriese am "Singles Day" einen neuen Umsatzrekord erzielt hat. Microsoft notieren 0,1 Prozent niedriger. Der Technologiekonzern hatte am Wochenende angekündigt, mit Obsidian Entertainment und Inxile Entertainment zwei Videospiel-Studios zu übernehmen. Finanzielle Details zur Transaktion wurden nicht mitgeteilt. GNC Holdings verschreckte Anleger mit seinen am Freitag nach der Schlussglocke vorgelegten Drittquartalszahlen. Der Hersteller von Produkten aus dem Bereich Gesundheit und Ernährung schrieb Verluste. Die Aktie bricht um über 15 Prozent ein. Die Drittquartalszahlen des Pharmaunternehmens OPKO Health kamen gut an, die Titel klettern um 10 Prozent. Auch Zahlen des IT-Unternehmens Athenahealth dürften positiv aufgenommen werden. Die Aktie wird zwar am Montag vorbörslich noch nicht gehandelt, profitierte am Freitag im nachbörslichen Geschäft aber mit einem Plus von 9,9 Prozent.

FINANZMÄRKTE EUROPA

An den Börsen in Europa geht es zum Start in die Woche nach unten. Viele Anleger fahren ihr Risiko herunter und gehen auf Nummer sicher, denn am Dienstag läuft das Ultimatum aus, das die EU-Kommission Italien gesetzt hat, um einen verbesserten Haushaltsplan vorzulegen. Aktuell droht die Lage weiter zu eskalieren, ein Kompromiss ist nicht in Sicht. Die italienischen Anleiherenditen ziehen daraufhin ieder an. Geichzeitig sinken sie für deutsche Anleihen. Unter den Einzelwerten verlieren Infineon 6 Prozent, obwohl Analysten Zahlen und Ausblick des Unternehmens loben. Dass die Aktie so stark verliert, führen einige Teilnehmer denn auch mehr auf die Sorge zurück, dass in den USA erneut Technologieaktien unter Verkaufsdruck geraten könnten. Das wiederum dürfte dann auch auf die europäischen Branchenwerte überschwappen. Der Stoxx-Technologieindex ist mit einem Minus von 1,8 Prozent das Schlusslicht. Dazu trägt auch die SAP-Aktie bei, die 3 Prozent verliert. SAP kauft das US-Unternehmen Qualtrics International für 8 Milliarden Dollar. Analysten halten den Preis in ersten Einschätzungen für hoch. British American Tobacco (BAT) brechen um 9 Prozent ein. Auslöser ist, dass die US-Gesundheitsbehörde Menthol-Zigaretten verbieten will. Piper Jaffray zufolge machen Menthol-Zigaretten bis zu 60 Prozent des BAT-Umsatzes in den USA aus und tragen bis zu 27 Prozent zum Gewinn bei. Bei den Konkurrenten Altria und Imperial Brands (-4 Prozent) seien die Auswirkungen nicht ganz so gravierend. Der Sektorindex der Konsumgüter des täglichen Bedarfs - zu dem die Tabakaktien gehören - gibt um 1,6 Prozent nach. Auf der Gewinnerseite stechen dagegen die Rohstoff- und die Ölaktien mit jeweils 1,0 Prozent heraus, weil die Ölpreise kräftiger steigen. Die Aktien von Flughafen Zürich brechen um fast 14 Prozent ein. Zum einen belastet nach Aussage eines Händlers die Drohung der Fluggesellschaft Swiss, den Flughafen zu wechseln, zum anderen die Forderung der Regulierungsbehörde nach einer Senkung der Gebühren um 25 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:08 Fr, 17:11 % YTD EUR/USD 1,1263 -0,48% 1,1281 1,1354 -6,3% EUR/JPY 128,27 -0,49% 128,76 129,12 -5,2% EUR/CHF 1,1368 -0,17% 1,1379 1,1411 -2,9% EUR/GBP 0,8752 -0,07% 0,8759 0,8727 -1,6% USD/JPY 113,88 -0,00% 114,15 113,72 +1,1% GBP/USD 1,2872 -0,42% 1,2880 1,3010 -4,7% Bitcoin BTC/USD 6.390,08 +0,0% 6.415,12 6.393,43 -53,2%

Der Streit um den italienischen Staatshaushalt drückt den Euro zum Dollar auf das bisher tiefste Niveau in diesem Jahr. Die italienische Regierung hat bis Dienstag Zeit, der EU einen verbesserten Haushaltsplan vorzulegen. Liefere sie nichts Substanzielles, wäre das als Eskalationsstufe im Konflikt mit Brüssel zu werten, die dem italienischen Rentenmarkt nicht förderlich sein dürfte, sagt Devisenexperte Ulrich Leuchtmann von der Commerzbank. Für den Euro sei die Italien-Sorge vor allem deshalb so schädlich, weil sie die Aussicht auf eine Zinsnormalisierung im Euroraum infrage stelle. Das sei der Grund, warum seit Anfang September eine so deutliche Euro-Schwäche zu sehen sei und warum sie andauere, solange es nach neuer Italien-Krise rieche. Zu hoffen, dass sich am Dienstag alles in Luft auflöse, wäre utopisch, so Leuchtmann.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

An den asiatischen Börsen und in Australien war am Montag kein klarer Trend auszumachen. Schwache Vorgaben aus den USA belasteten meist nicht nachhaltig, auch wenn der schwelende Handelskonflikt die Kauflust dämpfte. In Tokio waren Maschinenbauwerte gesucht, auch gestützt vom schwächeren Yen. Der Sektor legte um 1,3 Prozent zu, Fanuc gewannen 2,6 Prozent. Technologiewerte folgten tendenziell der Schwäche ihrer US-Pendants nach unten. Dank der Stabilisierung der Ölpreise zählten Branchenaktien in China zu den Marktstützen. Auffallend war, dass - wie schon in der Vorwoche - kleinere Werte besser liefen als ihre Pendants aus der Großindustrie. Die Werte großer Unternehmen in China hängen eher am Tropf der Weltwirtschaft, die kleineren sind tendenziell eher auf den heimischen Markt in China fokussiert. In Hongkong verloren AAC Tech nach ihrem Geschäftsausweis weitere 3,3 Prozent. Mit der Schwäche im US-Technologiesektor gaben die schwer gewichteten Papiere von Tencent 3,1 Prozent ab. Die chinesische Zentralbank will derweil ihre Geldpolitik "präventiv anpassen" und eine "Feinabstimmung" vornehmen, sollten die Bedingungen dies rechtfertigen. Ansonsten behält die People's Bank of China (PBoC) ihre vorsichtige geldpolitische Haltung bei, wie aus dem vierteljährlichen Bericht der Notenbank hervorgeht. Unten den Einzelwerten büßten Shiseido in Tokio 4,0 Prozent ein. Der Kosmetikkonzern hatte enttäuschende Drittquartalszahlen vorgelegt.

CREDIT

Die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt verändern sich zum Wochenbeginn kaum. "Der Markt ist vorsichtig", sagt ein Analyst. Zum einen müsse die italienische Regierung am Dienstag auf die Budget-Forderungen der EU antworten; die Rendite der 10-jährigen italienischen Staatsanleihen zieht um 3 Basispunkte an. Da die Rendite der entsprechenden deutschen Bundesanleihen um 2 Basispunkte fällt, weitet sich die Renditedifferenz entsprechend um 5 Ticks aus. Zum anderen steht die Diskussion um den Brexit im Blick. Das Risiko eines ungeordneten EU-Austritts habe wieder zugenommen, heißt es nach Berichten um zunehmenden innenpolitischen Gegenwind für Regierungschefin Theresa May.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Infineon wächst und steigert Marge erneut

Bei Infineon Technologies brummt das Geschäft. Der Chiphersteller steigerte den Umsatz im vierten Quartal des abgelaufenen Geschäftsjahres um 5 Prozent gegenüber dem Vorquartal auf 2,05 Milliarden Euro. Der operative Gewinn (Segmentergebnis) legte im Quartalsvergleich sogar um 12 Prozent auf 400 Millionen Euro zu und ließ die Rendite um 1,2 Punkte auf 19,5 Prozent steigen. Unter dem Strich schlug sich eine hohe Rückstellung im Zusammenhang mit der Klage des Insolvenzverwalters der früheren Infineon-Ausgliederung Qimonda nieder, weshalb der Überschuss mit 141 Millionen Euro um 20 Prozent hinter dem Vorjahreswert zurückblieb.

Infineon sieht erstmals Chance auf Vergleich mit Qimonda

Nach einem Expertengutachten zur Qimonda-Pleite vor knapp einem Jahrzehnt sieht Infineon erstmals die Chance, die anhängige milliardenschwere Schadensersatzklage zu einem vertretbaren Preis gütlich beizulegen. Das sei der Grund für die Rückstellung in Höhe von 159 Millionen Euro, sagte Finanzvorstand Dominik Asam auf der Bilanzpressekonferenz des Unternehmens. Die Rückstellung hat Infineon im vierten Quartal deutlich Gewinn gekostet.

Merck plant Innovation Hub in Guangzhou

