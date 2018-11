DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In den USA bleibt der Anleihemarkt wegen des Feiertages "Veterans Day" geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (13.19 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.777,00 -0,07% +1,80% Euro-Stoxx-50 3.216,97 -0,39% -8,19% Stoxx-50 2.963,71 -0,36% -6,74% DAX 11.434,93 -0,82% -11,48% FTSE 7.093,70 -0,16% -7,58% CAC 5.093,67 -0,26% -4,12% Nikkei-225 22.269,88 +0,09% -2,17% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 160,37 +42

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 60,57 60,19 +0,6% 0,38 +4,3% Brent/ICE 70,98 70,18 +1,1% 0,80 +12,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.207,10 1.210,00 -0,2% -2,90 -7,4% Silber (Spot) 14,15 14,16 -0,0% -0,01 -16,5% Platin (Spot) 853,10 852,75 +0,0% +0,35 -8,2% Kupfer-Future 2,69 2,68 +0,4% +0,01 -19,6%

Nach der längsten Durststrecke bei Erdöl seit 1984 erholen sich die Preise etwas, nachdem Opec-Mitglieder und Nichtmitglieder Bereitschaft zu neuerlichen Förderkürzungen signalisiert haben.

AUSBLICK AKTIEN USA

Die Wall Street dürfte am Montag kaum verändert starten. Wegen des "Veterans Day" bleibt der US-Anleihemarkt geschlossen. Konjunkturseitig stehen keine Veröffentlichungen an. Unter den Einzelwerten gibt Alibaba vorbörslich leicht um 0,2 Prozent ab, obwohl der Internetriese am "Singles Day" einen neuen Umsatzrekord erzielt hat. Microsoft notieren 0,1 Prozent niedriger. Der Technologiekonzern hatte am Wochenende angekündigt, mit Obsidian Entertainment und Inxile Entertainment zwei Videospiel-Studios zu übernehmen. Finanzielle Details zur Transaktion wurden nicht mitgeteilt. GNC Holdings verschreckte Anleger mit seinen am Freitag nach der Schlussglocke vorgelegten Drittquartalszahlen. Der Hersteller von Produkten aus dem Bereich Gesundheit und Ernährung schrieb Verluste. Die Aktie bricht um über 15 Prozent ein. Die Drittquartalszahlen des Pharmaunternehmens OPKO Health kamen gut an, die Titel klettern um 10 Prozent. Auch Zahlen des IT-Unternehmens Athenahealth dürften positiv aufgenommen werden. Die Aktie wird zwar am Montag vorbörslich noch nicht gehandelt, profitierte am Freitag im nachbörslichen Geschäft aber mit einem Plus von 9,9 Prozent.

FINANZMÄRKTE EUROPA

An den Börsen in Europa geht es zum Start in die Woche nach unten. Viele Anleger fahren ihr Risiko herunter und gehen auf Nummer sicher, denn am Dienstag läuft das Ultimatum aus, das die EU-Kommission Italien gesetzt hat, um einen verbesserten Haushaltsplan vorzulegen. Aktuell droht die Lage weiter zu eskalieren, ein Kompromiss ist nicht in Sicht. Die italienischen Anleiherenditen ziehen daraufhin ieder an. Geichzeitig sinken sie für deutsche Anleihen. Unter den Einzelwerten verlieren Infineon 6 Prozent, obwohl Analysten Zahlen und Ausblick des Unternehmens loben. Dass die Aktie so stark verliert, führen einige Teilnehmer denn auch mehr auf die Sorge zurück, dass in den USA erneut Technologieaktien unter Verkaufsdruck geraten könnten. Das wiederum dürfte dann auch auf die europäischen Branchenwerte überschwappen. Der Stoxx-Technologieindex ist mit einem Minus von 1,8 Prozent das Schlusslicht. Dazu trägt auch die SAP-Aktie bei, die 3 Prozent verliert. SAP kauft das US-Unternehmen Qualtrics International für 8 Milliarden Dollar. Analysten halten den Preis in ersten Einschätzungen für hoch. British American Tobacco (BAT) brechen um 9 Prozent ein. Auslöser ist, dass die US-Gesundheitsbehörde Menthol-Zigaretten verbieten will. Piper Jaffray zufolge machen Menthol-Zigaretten bis zu 60 Prozent des BAT-Umsatzes in den USA aus und tragen bis zu 27 Prozent zum Gewinn bei. Bei den Konkurrenten Altria und Imperial Brands (-4 Prozent) seien die Auswirkungen nicht ganz so gravierend. Der Sektorindex der Konsumgüter des täglichen Bedarfs - zu dem die Tabakaktien gehören - gibt um 1,6 Prozent nach. Auf der Gewinnerseite stechen dagegen die Rohstoff- und die Ölaktien mit jeweils 1,0 Prozent heraus, weil die Ölpreise kräftiger steigen. Die Aktien von Flughafen Zürich brechen um fast 14 Prozent ein. Zum einen belastet nach Aussage eines Händlers die Drohung der Fluggesellschaft Swiss, den Flughafen zu wechseln, zum anderen die Forderung der Regulierungsbehörde nach einer Senkung der Gebühren um 25 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:08 Fr, 17:11 % YTD EUR/USD 1,1263 -0,48% 1,1281 1,1354 -6,3% EUR/JPY 128,27 -0,49% 128,76 129,12 -5,2% EUR/CHF 1,1368 -0,17% 1,1379 1,1411 -2,9% EUR/GBP 0,8752 -0,07% 0,8759 0,8727 -1,6% USD/JPY 113,88 -0,00% 114,15 113,72 +1,1% GBP/USD 1,2872 -0,42% 1,2880 1,3010 -4,7% Bitcoin BTC/USD 6.390,08 +0,0% 6.415,12 6.393,43 -53,2%

Der Streit um den italienischen Staatshaushalt drückt den Euro zum Dollar auf das bisher tiefste Niveau in diesem Jahr. Die italienische Regierung hat bis Dienstag Zeit, der EU einen verbesserten Haushaltsplan vorzulegen. Liefere sie nichts Substanzielles, wäre das als Eskalationsstufe im Konflikt mit Brüssel zu werten, die dem italienischen Rentenmarkt nicht förderlich sein dürfte, sagt Devisenexperte Ulrich Leuchtmann von der Commerzbank. Für den Euro sei die Italien-Sorge vor allem deshalb so schädlich, weil sie die Aussicht auf eine Zinsnormalisierung im Euroraum infrage stelle. Das sei der Grund, warum seit Anfang September eine so deutliche Euro-Schwäche zu sehen sei und warum sie andauere, solange es nach neuer Italien-Krise rieche. Zu hoffen, dass sich am Dienstag alles in Luft auflöse, wäre utopisch, so Leuchtmann.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

An den asiatischen Börsen und in Australien war am Montag kein klarer Trend auszumachen. Schwache Vorgaben aus den USA belasteten meist nicht nachhaltig, auch wenn der schwelende Handelskonflikt die Kauflust dämpfte. In Tokio waren Maschinenbauwerte gesucht, auch gestützt vom schwächeren Yen. Der Sektor legte um 1,3 Prozent zu, Fanuc gewannen 2,6 Prozent. Technologiewerte folgten tendenziell der Schwäche ihrer US-Pendants nach unten. Dank der Stabilisierung der Ölpreise zählten Branchenaktien in China zu den Marktstützen. Auffallend war, dass - wie schon in der Vorwoche - kleinere Werte besser liefen als ihre Pendants aus der Großindustrie. Die Werte großer Unternehmen in China hängen eher am Tropf der Weltwirtschaft, die kleineren sind tendenziell eher auf den heimischen Markt in China fokussiert. In Hongkong verloren AAC Tech nach ihrem Geschäftsausweis weitere 3,3 Prozent. Mit der Schwäche im US-Technologiesektor gaben die schwer gewichteten Papiere von Tencent 3,1 Prozent ab. Die chinesische Zentralbank will derweil ihre Geldpolitik "präventiv anpassen" und eine "Feinabstimmung" vornehmen, sollten die Bedingungen dies rechtfertigen. Ansonsten behält die People's Bank of China (PBoC) ihre vorsichtige geldpolitische Haltung bei, wie aus dem vierteljährlichen Bericht der Notenbank hervorgeht. Unten den Einzelwerten büßten Shiseido in Tokio 4,0 Prozent ein. Der Kosmetikkonzern hatte enttäuschende Drittquartalszahlen vorgelegt.

CREDIT

Die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt verändern sich zum Wochenbeginn kaum. "Der Markt ist vorsichtig", sagt ein Analyst. Zum einen müsse die italienische Regierung am Dienstag auf die Budget-Forderungen der EU antworten; die Rendite der 10-jährigen italienischen Staatsanleihen zieht um 3 Basispunkte an. Da die Rendite der entsprechenden deutschen Bundesanleihen um 2 Basispunkte fällt, weitet sich die Renditedifferenz entsprechend um 5 Ticks aus. Zum anderen steht die Diskussion um den Brexit im Blick. Das Risiko eines ungeordneten EU-Austritts habe wieder zugenommen, heißt es nach Berichten um zunehmenden innenpolitischen Gegenwind für Regierungschefin Theresa May.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Infineon wächst und steigert Marge erneut

Bei Infineon Technologies brummt das Geschäft. Der Chiphersteller steigerte den Umsatz im vierten Quartal des abgelaufenen Geschäftsjahres um 5 Prozent gegenüber dem Vorquartal auf 2,05 Milliarden Euro. Der operative Gewinn (Segmentergebnis) legte im Quartalsvergleich sogar um 12 Prozent auf 400 Millionen Euro zu und ließ die Rendite um 1,2 Punkte auf 19,5 Prozent steigen. Unter dem Strich schlug sich eine hohe Rückstellung im Zusammenhang mit der Klage des Insolvenzverwalters der früheren Infineon-Ausgliederung Qimonda nieder, weshalb der Überschuss mit 141 Millionen Euro um 20 Prozent hinter dem Vorjahreswert zurückblieb.

Infineon sieht erstmals Chance auf Vergleich mit Qimonda

Nach einem Expertengutachten zur Qimonda-Pleite vor knapp einem Jahrzehnt sieht Infineon erstmals die Chance, die anhängige milliardenschwere Schadensersatzklage zu einem vertretbaren Preis gütlich beizulegen. Das sei der Grund für die Rückstellung in Höhe von 159 Millionen Euro, sagte Finanzvorstand Dominik Asam auf der Bilanzpressekonferenz des Unternehmens. Die Rückstellung hat Infineon im vierten Quartal deutlich Gewinn gekostet.

Merck plant Innovation Hub in Guangzhou

Der Pharma- und Spezialchemiekonzern Merck plant ein Kompetenzzentrum für Innovationen in der chinesischen Sonderwirtschaftszone Guangzhou. Der sogenannte "Innovation Hub" soll im September 2019 eröffnet werden, wie der Konzern mitteilte. "China ist ein bedeutender Hotspot für Innovationen und einer unserer wichtigsten Wachstumsmärkte", sagte Kai Beckmann, Mitglied der Geschäftsleitung von Merck und CEO Performance Materials.

Infineon kauft mit Dresdner Start-up Dünnschichttechnologie ein

Infineon Technologies übernimmt für 124 Millionen Euro das Dresdner Start-up Siltectra GmbH. Das Unternehmen hat ein innovatives Verfahren entwickelt, mit dem sich die Zahl der Chips aus einem Wafer verdoppeln lässt. Haupteigner ist der Wagniskapitalgeber MIG Fonds.

Hannover-Rück-Vorstand Jürgen Gräber gestorben

Die Hannover Rück SE verliert einen Vorstand. Das langjährige Vorstandsmitglied Jürgen Gräber sei am 9. November im Alter von 62 Jahren plötzlich und völlig unerwartet verstorben, teilte das Unternehmen mit. "Für mehr als 37 Jahre war die erfolgreiche Entwicklung der Hannover Rück eng mit Jürgen Gräbers Namen verbunden, deren treibende Kraft er war", wird Vorstandsvorsitzender Ulrich Wallin in einer Mitteilung zitiert.

Nach Eingliederung bei Eon wird der Name Innogy verschwinden

Nach der Eingliederung wesentlicher Teile des Energieversorgers Innogy in den Konkurrenten Eon wird auch der Unternehmensname untergehen. "Das neue Unternehmen wird den Namen Eon beibehalten", teilte Eon mit. Damit sind alle Planspiele erledigt, wonach die Marke Innogy erhalten bleiben könnte.

LBBW sieht sich nach neun Monaten weiter auf Kurs

Die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) sieht sich nach neun Monaten weiterhin auf Kurs, ihr Jahresziel zu erreichen. Die LBBW plant demnach für 2018 unverändert mit einem Vorsteuergewinn im mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Bereich. Von Januar bis September legte das Ergebnis vor Steuern um 9 Millionen auf 457 Millionen Euro zu. Nach Steuern verdiente die LBBW mit 340 Millionen Euro 20 Millionen mehr als vor einem Jahr. Alle vier operativen Segmente leisteten einen positiven Beitrag zum Konzernergebnis.

Hella verkauft norwegisches Großhandelsgeschäft an Aurelius

Der Autozulieferer Hella hat die Trennung von seinem Großhandelsgeschäft mit einer Veräußerung in Skandinavien abgeschlossen. Wie das MDAX-Unternehmen mitteilte, übernimmt die Beteiligungsgesellschaft Aurelius die norwegische Tochter Hellanor. Über die Höhe des Kaufpreises sei Stillschweigen vereinbart worden.

Veranstaltungsgeschäft schiebt Umsatz von CTS Eventim an

Der Ticketvermarkter CTS Eventim hat in den ersten neun Monaten von einem starken Veranstaltungsgeschäft profitiert. Umsatz und Ergebnis legten deutlich zu. Für das Gesamtjahr sieht sich das MDAX-Unternehmen auf Kurs.

Cancom bestätigt nach guten Drittquartal Ausblick

Der IT-Spezialist Cancom hat im dritten Quartal das beste Ergebnis der Unternehmensgeschichte erzielt. Die Jahresprognose bestätigte der im TecDAX notierte Konzern. "Unsere aktuelle positive Dynamik wird sicher auch im Jahresergebnis 2018 sichtbar sein", sagte CEO Thomas Volk laut der Mitteilung. Cancom will 2018 die Finanzkennzahlen im Konzern und in den Segmenten jeweils "deutlich" im Vergleich zum Vorjahr steigern, bezogen auf das organische Wachstum und ohne Bereinigungen.

Opel scheitert mit Eilantrag gegen Zwangsrückruf des Kraftfahrt-Bundesamtes

Der Autobauer Opel ist im Streit mit dem Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) über den Rückruf von fast 100.000 Diesel-Fahrzeugen mit einem Eilantrag gescheitert. Das Schleswig-Holsteinische Verwaltungsgericht in Schleswig erklärte, es gebe "schwerwiegende Anhaltspunkte dafür", dass die Auffassung des KBA zutreffend sei. Ein schnelles Handeln zur Verbesserung der Luftqualität sei "angesichts der hohen Bedeutung der betroffenen Rechtsgüter" Umwelt und Gesundheit notwendig.

Dürre und Flaute zwingen ENBW zu Gewinnwarnung bei Erneuerbaren

Wegen der extremen Trockenheit in den Sommermonaten gepaart mit ausgeprägter Windschwäche hat der Energieversorger ENBW sein Gewinnziel für die Sparte Erneuerbare Energien senken müssen. Wie das Unternehmen mit der Vorlage der Neunmonatszahlen mitteilte, könnte in dem Bereich unter dem Strich sogar weniger verdient werden. Der Vorstand peilt im Gesamtjahr nun einen bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) des Segments in der Spanne von minus 10 bis plus 5 Prozent gegenüber dem Vorjahr an. Bisher hatte das Ziel auf einen satten Zuwachs von 10 bis 20 Prozent gelautet.

ENBW pocht auf Entschädigung im Falle eines erzwungenen Kohle-Ausstiegs

Der Stromkonzern ENBW besteht auf Entschädigungen, sollte seine Kohlekraftwerke aus Klimaschutzgründen zwangsweise stillgelegt werden. "Wenn man gezwungen wird, etwas Wirtschaftliches abzuschalten, dann würde ich auch erwarten, dass man eine Entschädigung dafür bekommt", sagte Finanzvorstand Thomas Kusterer in einer Telefonkonferenz nach der Vorlage der Neunmonatszahlen. Bei der laufenden Diskussion in der Kohlekommission spielt immer wieder eine Rolle, ob in Deutschland kurzfristig Braun- und Steinkohlekraftwerke abgeschaltet werden sollten, um die Lücke zu den Klimaschutzzielen 2020 zu verkleinern.

Talanx bestätigt reduzierte Prognose 2018

Der Versicherungskonzern Talanx hat nach der außergewöhnlich hohen Schadensbelastung im Vorjahr wieder einen Gewinn im dritten Quartal erzielt. Seinen Mitte Oktober wegen des schwachen Geschäfts in der Industrieversicherung gesenkten Ausblick bestätigte der Konzern. Die Talanx AG erzielte im dritten Quartal unter dem Strich einen Gewinn von 51 Millionen Euro. Im Vorjahr hatte eine hohe Schadensbelastung, vor allem wegen schwerer Hurrikane in den USA und der Karibik, Talanx einen Quartalsverlust von 19 Millionen Euro beschert. Auch in diesem Jahr machten sich Naturkatastrophen bemerkbar, die Schadensbelastung war aber weitaus niedriger als 2017. Im laufenden Jahr rechnet Talanx mit einem Gewinn von rund 700 Millionen Euro.

QSC erhöht erneut die Umsatzprognose 2018

Der Kommunikationstechnikanbieter QSC ist auch im dritten Quartal gewachsen und schraubt erneut seine Umsatzschätzung für 2018 nach oben. Die Prognose für das EBITDA und den freien Cashflow hat die Gesellschaft bekräftigt.

Diageo verkauft 19 Marken für 500 Millionen Dollar an Sazerac

Der Getränkekonzern Diageo verkauft 19 Marken für 550 Millionen US-Dollar an den US-Konkurrenten Sazerac. Den erwarteten Nettoerlös von 340 Millionen britische Pfund will die Diageo plc über ein bereits angekündigtes Aktienrückkaufprogramm an ihre Aktionäre ausschütten.

Gewerkschaft UFO setzt sich vor Gericht gegen Ryanair durch

Die Gewerkschaft UFO darf in ihren öffentlichen Äußerungen weiterhin die prekären Arbeitsbedingungen des Ryanair-Kabinenpersonals in einen Zusammenhang mit der Flugsicherheit stellen. Das Arbeitsgericht Darmstadt wies einen Antrag des irischen Billigfliegers auf Erlass einer einstweiligen Verfügung gegen UFO zurück, wie die Gewerkschaft am Montag mitteilte. Demnach sieht das Gericht die Äußerungen vom Recht auf freie Meinungsäußerung gedeckt.

Softbank kündigt Börsengang von Mobilfunktochter an

Der japanische Technologieriese Softbank hat den Börsengang seiner japanischen Mobilfunktochter angekündigt. Anbieten werde die Tochter namens Softbank Corp am 19. Dezember 1,6 Milliarden Aktien zu einem Stückpreis von 1.500 Yen, teilte der Konzern am Montag mit. Damit könnte Softbank umgerechnet 18 Milliarden Euro einnehmen - der Börsengang wäre einer der größten in der Technologiebranche überhaupt.

