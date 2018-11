Das Start-up will demnächst mit der Serienproduktion seines Elektroautos "Sion" beginnen und braucht dafür weiteres Kapital. Das Elektroauto ist mit Solarzellen ausgestattet.Sono Motors hat mit "Sion" ein Elektroauto entwickelt, das auch Solarzellen für die Energiegewinnung einsetzt. Derzeit arbeitet das Start-up am Aufbau seiner Serienproduktion. Wiwin hat dafür nun ein zweites Crowdinvesting gestartet. Seit Ende Oktober läuft es und Investoren können sich mit 1000 bis 10.000 Euro beteiligen. Investition erfolgt in Form eines qualifiziert nachrangig ausgestalteten Genussscheins, wie es bei Wiwin ...

