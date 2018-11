Der US-amerikanische Streaming-Gigant Netflix will wohl eine preisgünstigere und abgespeckte Version seines Services in einigen Schwellenländern testen, um den Umsatz zu steigern. In einem Interview mit "Bloomberg" erklärte Netflix CEO Reed Hastings, dass man sich nicht verpflichtet habe die Preise zu senken. Vielmehr ginge es darum, mit den Preisen zu experimentieren. Er sagte nicht, ...

