Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Deutsche Börse hat ein neues Segment für Green Bonds an der Frankfurter Börse eingeführt, so die Deutsche Börse AG in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Darin sind zum Start 150 Anleihen enthalten, die den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen. ...

