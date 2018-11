Unterpremstaetten (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer JPMorgan Asset Management (UK) Ltd erhöht Netto-Leerverkaufsposition in Aktien von ams: Die Finanzprofis von JPMorgan Asset Management (UK) Ltd steigern Short-Engagement in den Aktien von ams (ISIN: AT0000A18XM4, WKN: A118Z8, Ticker-Symbol: DQW1, SIX Swiss Ex: AMS, Nasdaq OTC-Symbol: AUKUF). ...

Den vollständigen Artikel lesen ...