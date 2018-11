CANEI Digital AG: Meilenstein im Markt Roll-out: CANEI digital AG schließt deutschlandweiten, exklusiven Rahmenvertrag mit dem Verband der Vereine Creditreform e.V. ab DGAP-News: CANEI Digital AG / Schlagwort(e): Sonstiges CANEI Digital AG: Meilenstein im Markt Roll-out: CANEI digital AG schließt deutschlandweiten, exklusiven Rahmenvertrag mit dem Verband der Vereine Creditreform e.V. ab 12.11.2018 / 14:17 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Meilenstein im Markt Roll-out: CANEI digital AG schließt deutschlandweiten, exklusiven Rahmenvertrag mit dem Verband der Vereine Creditreform e.V. ab - Der softwarebasierte Unternehmensberater CANEI.digital wird deutschlandweit von den regionalen Creditreformen vertrieben - Beratung und fachliche Unterstützung weiterhin durch die CANEI digital AG Herdecke / Dortmund, 12. November 2018 - Die CANEI digital AG vermeldet einen weiteren großen Vertriebserfolg: sie hat einen exklusiven Rahmenvertrag mit dem Verband der Vereine Creditreform e.V. abgeschlossen. Der umfassende Vertrag gilt für sämtliche Regionalgesellschaften des Verbands der Vereine Creditreform e.V. und sieht unter anderem eine gegenseitige proaktive Vertriebsunterstützung vor. Damit erhält die CANEI digital AG für ihr Tool - den softwarebasierten Unternehmensberater CANEI.digital - einen umfassenden Zugang zu mittelständischen Unternehmen in Deutschland, welche die Zielgruppe der Analyse- und Beratungslösung bilden. Bei der künftigen Zusammenarbeit sollen mittelständische Unternehmen über das Vertriebsnetzwerk der Creditreform angesprochen werden, die anschließende Beratung und fachliche Unterstützung hinsichtlich der Softwarenutzung übernimmt die CANEI digital AG weiterhin selbst. Jörg Niermann, Co-Founder und CEO der CANEI digital AG: "Wir bauen unsere Vertriebsaktivitäten mit diesem umfassenden Rahmenvertrag, den wir mit dem Verband der Vereine Creditreform e.V. nun abgeschlossen haben, dynamisch in ganz Deutschland weiter aus. Creditreform ist bestens im Mittelstand vernetzt. Wir erwarten durch die Kooperation eine weiter steigende Zahl an Kunden, die unser einzigartiges, prämiertes Tool nutzen werden. Erst kürzlich wurde es vom Bundesverband Deutscher Unternehmensberater BDU e.V. als bestes Digitalprodukt ausgezeichnet." Bernd Bütow, Geschäftsführer des Verbands der Vereine Creditreform e.V.: "Wir sehen in dem Tool CANEI.digital eine gute Möglichkeit für unsere Kunden, ihre Unternehmenskennzahlen und Finanzplanung sehr leicht, spürbar und kostengünstig zu verbessern. Insbesondere die geniale Kombination der Lösung mit unserem Leistungsportfolio erleichtert die Prozesse und erhöht die Erfolge für den Kunden. Wir bieten unseren Kunden damit einen deutlichen Mehrwert und eine am Markt bislang einzigartige Lösung zur digitalen Unternehmensberatung an." Über CANEI digital AG Die CANEI digital AG, ein Spezialist für softwarebasierte Kennzahlenanalyse und Finanzplanung, bietet Beratungsleistungen für kleine und mittlere Unternehmen mit einer Umsatzgröße bis 50 Millionen Euro. Die digitale Unternehmensberatung ermöglicht eine effiziente Finanzplanung, die ohne umfassende betriebswirtschaftliche Vorkenntnisse erstellt werden kann. CANEI.digital extrahiert relevante Finanzdaten, verdichtet diese zu fast 100 aussagekräftigen Kennzahlen, ermöglicht Vergleiche mit dem direkten Wettbewerb und gibt Handlungsempfehlungen. Die smarte Kennzahlenanalyse, die Prozesse der klassischen Unternehmensberatung standardisiert, bietet dem Mittelstand ein effizientes, transparentes und kostengünstiges Frühwarnsystem, das es ermöglicht, bei drohenden Schieflagen frühzeitig gegenzusteuern und bei der Beschaffung von Fremdkapital die wichtigsten Kennzahlen auf einen Blick parat zu haben. 12.11.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 744445 12.11.2018 AXC0182 2018-11-12/14:18