Frauenquoten sind Angela Merkel nicht genug. Sie fordert eine Frauen-Parität in politischen Gremien, der Verwaltung und auch er Wirtschaft.

Bundeskanzlerin Angela Merkel dringt auf einen schnellen Aufstieg von Frauen in Führungspositionen. "Man muss doch nicht drumherum reden: Die Quoten waren wichtig, aber das Ziel muss Parität sein", sagte Merkel am Montag in Berlin in einer Gedenkstunde zum 100. Jahrestag des Frauenwahlrechts in Deutschland. "Parität überall, ob in der Politik, der Wirtschaft, der Verwaltung", fügte Merkel hinzu. In allen gesellschaftlichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...