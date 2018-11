Er wurde wiederholt als möglicher Bundesinnenminister gehandelt. Doch der CSU-Politiker Joachim Herrmann bleibt in Bayern.

Der wiederholt als möglicher Bundesinnenminister gehandelte CSU-Politiker Joachim Herrmann bleibt Innenminister in Bayern. Der 62-Jährige solle dem neuen Kabinett in gleicher Funktion wie bisher angehören, sagte der wiedergewählte Ministerpräsident Markus Söder am Montag im Landtag in München. Die Vereidigung der 17 von Söder ernannten Minister und Staatssektretäre ist am Nachmittag im Landtagsplenum vorgesehen.

