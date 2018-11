Der Dow Jones Industrial könnte am Montag zunächst an seine zum Wochenschluss erlittenen Verluste anknüpfen. Der Broker IG taxierte den US-Leitindex rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn 0,27 Prozent tiefer bei 25 919 Punkten.

Die Anleger sorgen sich Börsianern zufolge weiter um die Zinsentwicklung in den USA. Die Zentralbank hatte erst vergangene Woche weiter steigende Leitzinsen signalisiert. Höhere Zinsen können Aktien unattraktiver erscheinen lassen.

Auch charttechnisch erscheint der US-Leitindex derzeit angeschlagen. "Der Dow ist zuletzt kräftig gestiegen - aber viel zu schnell und auch in zu kurzer Zeit, wenn man die Statistik betrachtet", schrieb Andreas Büchler von Index Radar. Vergleichbare Übertreibungsphasen endeten in der Vergangenheit oft mit einer Wochen bis Monate andauernden Stagnation - oder sogar weitaus schlimmer.

Beim größten Shopping-Ereignis in China gab es derweil zwar auch in diesem Jahr einen neuen Rekord: Der Online-Riese Alibaba verkaufte am gestrigen "Singles Day" Waren im Wert von mehr als 21 Milliarden Euro. Die neuerliche Bestmarke aber konnte die Anleger im vorbörslichen US-Handel nicht begeistern: Die Aktien gaben um 0,56 Prozent nach.

Für die Papiere von Apple ging es vorbörslich um 2,65 Prozent nach unten. Analyst Samik Chatterjee von der US-Bank JPMorgan hatte zuvor zum zweiten Mal in diesem Jahr sein Kursziel für die Aktien gesenkt. Chatterjee passte seine Absatzerwartungen für iPhones nach unten an. Der Experte begründete dies mit skeptischeren Konjunkturerwartungen für die Schwellenländer und einem höheren US-Dollar, der die Geräte verteuere.

Ölwerte hingegen könnten wie schon in Europa von den steigenden Ölpreisen profitieren. Händler verwiesen auf Hinweise auf Produktionskürzungen durch den Ölriesen Saudi-Arabien. So rückten die Anteilsscheine von Exxon Mobil vorbörslich um 0,3 Prozent vor./la/fba

