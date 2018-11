Wird die Menthol-Zigarette in den USA verboten? Entsprechende Vermutungen haben heute den Absturz von Tabak-Aktien ausgelöst. Laut "Wall Street Journal" sieht die US-amerikanische Behörde FDA (Food and Drug Administration) in der Menthol-Zigarette ein erhebliches Gesundheitsrisiko. Im Vergleich zur herkömmlichen Zigarette sei eine Abgewöhnung weitaus schwieriger. Auch die Bestimmungen für den Verkauf von Flüssigkeiten zur Verwendung in E-Zigaretten sollen verschärft werden.



Betroffen sind die Aktien von British American Tobacco (- 9,8 Prozent), Imperial Brands (- 5,3 Prozent), Philip Morris (- 2 Prozent) und Altria Group (- 7,4 Prozent).



