Osnabrück (ots) - FDP-Chef Lindner: Seehofer sollte auch Amt des Bundesinnenministers aufgeben



Osnabrück. FDP-Chef Christian Lindner hat Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) aufgefordert, nicht nur den CSU-Parteivorsitz, sondern "in einem zweiten Schritt" auch sein Regierungsamt in Berlin aufzugeben. "Ich setze darauf, dass die Unionsparteien den Erneuerungsprozess fortsetzen", sagte Lindner der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Alles andere sähe "nicht nach Gestaltungskraft, sondern nach verlöschender Glut aus. Das kann sich Deutschland nicht leisten", warnte der Liberale. Nach seinen Worten gehen die GroKo-Parteien deutlich "auf Distanz zu ihrer eigenen Regierung". Mit dem schrittweisen Abgang der Unionsvorsitzenden werde es absehbar "ein Kabinett der Ehemaligen" geben. "Es wird kein Parteichef mehr der eigenen Regierung angehören", betonte der FDP-Bundesvorsitzende.



