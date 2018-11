2019 wird das Jahr der pragmatischen Transformation



London (ots/PRNewswire) - Forrester hat in seinen Prognosen für 2019 (https://forr.com/2qBC8GU) die wichtigsten Dynamiken herausgearbeitet, die sich im kommenden Jahr auf die Unternehmenswelt auswirken werden - ein Jahr, in dem Unternehmen von strategischen Ambitionen zu pragmatischen, präzis umgesetzten Anstrengungen übergehen werden.



Die Entscheidungsträger haben 2018 große Initiativen wie digitale Transformation und Customer Experience (CX) ins Visier genommen, viele sahen sich allerdings mit der harten Realität konfrontiert, dass dies mühsame und kostspielige Strategien sind, die die Art und Weise in Frage stellen, wie Führungskräfte ihr Unternehmen führen. Die CX-Performance blieb unverändert, und mehr als 50% der Anläufe im Bereich der digitalen Transformation sind festgefahren. Die Marken in Europa taten sich schwer damit, Kunden zu begeistern.



Forrester stellt folgende Prognosen auf:



1. CX bleibt unter Beschuss: Marken werden strategische CX-Initiativen aufgeben und auf Methoden der alten Schule zurückgreifen, um kurzfristig Gewinne zu erzielen. 2. Digital kommt unter die pragmatische Lupe: Die digitale Transformation wird sich in Richtung pragmatische Betrachtung des digitalen Investmentportfolios bewegen. 3. Unternehmenszweck gewinnt wieder an Bedeutung: Der geschäftliche Zweck wird wieder zu einer strategischen Priorität werden und als strategischer Kompass für Unternehmen dienen. 4. CMO - neu definiert: Markenarbeit wird wieder zur obersten Priorität für CMOs. 5. CIOs demonstrieren Entscheidungskompetenz: CIOs werden ihren Aufgabenbereich erweitern, um ein Modell zu entwickeln, das technologieorientierte Innovation in Kundennutzen umsetzt. 6. Künstliche Intelligenz (KI) wird zum Fundament: Firmen werden die Grundlagen sorgfältiger angehen, um ihre Fähigkeit zu beschleunigen, praktisch von den Vorteilen der KI zu profitieren. 7. Die Welt setzt auf Zero (Trust): Zero Trust wird zum Ad-hoc-Standard im Bereich der Sicherheitsarchitektur. 8. Verbrauchermarken wagen sich ins Baiting: Mehr Marken werden sich im Market-Baiting versuchen, die meisten werden die Mechanik jedoch falsch einschätzen und minimale Wirkung erzielen. 9. B2B in der Klemme: B2B-Marketingspezialisten werden sich von allzu stumpfen Outbound-Methoden verabschieden, und sich neu auf die Kundenergebnisse konzentrieren. 10. Erfahrungswerte der Mitarbeiter (Employee Experience, EX) stehen im Mittelpunkt: Die Entscheidungsträger werden die Bemühungen im Change-Management wieder aufleben lassen und gezielte Initiativen einleiten, die die breit auf Kultur ausgerichteten Bemühungen von 2018 ablösen. 11. Roboter erfinden Talentmanagement neu: Vorreiter im Talentmanagement werden die Automatisierung nutzen, um dem Engpass an qualifizierten Mitarbeitern zu begegnen. 12. Venture Capital-Vergabe wird rekalibriert: Investments für Martech und Adtech werden heruntergefahren, weil Investoren ihr Geld in spezifische Branchen investieren wollen. 13. Blockchain macht Werbung transparent: Die Blockchain wird den Werbetreibenden aufzeigen, ob, wie und wo Verschwendung und unsachgemäßer Einsatz stattfinden, und wie ihr Geld in der Medienplanungs-Lieferkette ausgegeben wird. 14. Internet of Things (IoT) macht ernst: Das IoT wird im B2B-Bereich durchstarten, jedoch weiterhin Mühe haben, im B2C-Bereich Fuß zu fassen.



Hintergründe zu den Veränderungen, mit denen die Unternehmenswelt konfrontiert sein wird, finden Sie als Download hier imForresters Prognosen-Guide 2019 (https://forr.com/2qBC8GU).



