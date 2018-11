Der EUR/USD wird auch nach der Mitte der europäischen Sitzung stark verkauft, so dass die Angebote den 3. Tag in Folge fortgesetzt werden, was den Problemen rund um den italienischen Haushalt zuzuschreiben ist. Das Paar baut seinen starken Rückgang der vergangenen Woche aus dem Bereich der 1,1500 aus. Die Kommentare des italienischen stellvertretenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...