Die europäische Gemeinschaftswährung ist gegenüber dem Dollar auf den niedrigsten Stand seit Juni 2017 gefallen. Drei Faktoren belasten den Wechselkurs.

Der Euro ist an diesem Montag auf den tiefsten Stand zum US-Dollar seit Juni 2017 gefallen. Er kostete am Vormittag rund 1,1256 Dollar - das ist ein Rückgang von 0,7 Prozent. Aktuell belasten vor allem drei Faktoren den Euro: Die Unsicherheit um Italien, die straffere Geldpolitik in den USA und die Gefahr eines harten Brexits.

1. Unsicherheit um Italien

Italien streitet mit der EU-Kommission um seinen Haushalt für kommendes Jahr. Die Regierung in Rom will Steuern senken und die Sozialausgaben erhöhen. Nach ihren Plänen soll die Neuverschuldung so auf 2,4 Prozent der Wirtschaftsleistung steigen, obwohl die EU 0,8 Prozent vorgegeben hatte.

Auch die Wachstumsannahmen der Regierung hält Brüssel für zu optimistisch. Italien ist nach Griechenland das am höchsten verschuldete Euro-Land mit einer Quote von mehr als 130 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Das ist mehr als doppelt so hoch wie nach EU-Regeln erlaubt. Bis zum morgigen Dienstag muss die Regierung in Rom der EU-Kommission einen neuen Haushaltsplan vorlegen, sonst droht ein Strafverfahren der EU.

Solange es am Markt nach einer neuen Italien-Krise aussehe, werde ...

