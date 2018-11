Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Fraport nach Zahlen von 88 auf 78 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Die Ergebnisse des dritten Quartals hätten weitgehend im Rahmen der Erwartungen gelegen, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Montag vorliegenden Studie. Den Verkauf der Beteiligung am Flughafen Hannover sieht er positiv. Die Kurszielsenkung begründet der Experte mit eingetrübten Konjunkturaussichten, höheren Marktzinsen und Kostensteigerungen./ag/gl Datum der Analyse: 12.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0097 2018-11-12/15:10

ISIN: DE0005773303