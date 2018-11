NEW YORK (Dow Jones)--Die Wall Street dürfte am Montag mit kleinen Verlusten in den Handel starten. Der Future auf den S&P-500 notiert vorbörslich 0,4 Prozent niedriger. Wegen des Feiertags "Veterans Day" bleibt der US-Anleihemarkt geschlossen. Auch am Aktienmarkt dürfte es recht ruhig zugehen. Konjunkturseitig stehen keine Veröffentlichungen an. Unternehmensnachrichten sind ebenfalls rar.

Aus Europa kommen negative Vorgaben. Dort dämpft der Streit um den italienischen Staatshaushalt die Stimmung. Am Dienstag läuft das Ultimatum aus, das die EU-Kommission Italien gesetzt hat, um einen verbesserten Haushaltsplan vorzulegen. Aktuell droht die Lage weiter zu eskalieren, ein Kompromiss ist nicht in Sicht. "Es scheint auf Spielereien rauszulaufen, dass die italienische Regierung ihre BIP-Prognose für 2019 senkt, um das Budget zu rechtfertigen", meint ein Händler.

Die Angst vor einer Schuldenkrise in Italien setzt den Euro unter Druck, der auf den bisher tiefsten Stand in diesem Jahr fällt. Aktuell notiert die Gemeinschaftswährung bei etwa 1,1270 Dollar. Am Freitag im späten US-Handel notierte der Euro bei 1,1335 Dollar. Die US-Währung legt aber auch zum britischen Pfund zu, denn eine Einigung über die Modalitäten des Brexit ist immer noch nicht in Sicht.

Deutlich im Plus trotz des starken Dollar zeigen sich die Ölpreise. Sie profitieren davon, dass Opec-Mitglieder und -Nichtmitglieder sich auf Förderkürzungen geeinigt haben. Der Preis für ein Barrel US-Leichtöl der Sorte WTI steigt um 1,2 Prozent auf 60,90 Dollar. Die europäische Referenzsorte Brent verteuert sich um 1,3 Prozent auf 71,10 Dollar. In der vergangenen Woche waren die Ölpreise kräftig gefallen, weil die Akteure am Ölmarkt ein Überangebot befürchteten.

Gold, das wie Öl in Dollar bezahlt wird, leidet dagegen etwas unter der Aufwertung des Greenback. Die Feinunze ermäßigt sich um 0,4 Prozent auf 1.205 Dollar.

Ölpreiserholung dürfte Branchenwerte stützen

Während die Erholung des Ölpreises den Branchenaktien Auftrieb geben dürfte, zeichnen sich im zuletzt gebeutelten Technologiesektor weitere Verluste ab. Unter den Einzelwerten gibt die Alibaba-Aktie vorbörslich um 0,8 Prozent nach, trotz guter Nachrichten. Der chinesische Internetriese hat am "Singles Day" einen neuen Umsatzrekord erzielt. Ungeachtet des sich verlangsamenden Wirtschaftswachstums im Reich der Mitte setzte der E-Commerce-Gigant innerhalb von 24 Stunden 30,8 Milliarden US-Dollar um. Im Vorjahr erreichte Alibaba einen Umsatz von 25,3 Milliarden Dollar an diesem Tag, der mit einer großen Medienshow gefeiert wird. Die Daten deuten laut Beobachtern darauf hin, dass die chinesischen Verbraucher trotz des Handelsstreits noch sehr konsumfreudig seien. Ängste vor einer Abschwächung der chinesischen Wirtschaft könnten sich als übertrieben erweisen, meint Carsten Brzeski, Chefvolkswirt für Deutschland bei ING.

Microsoft notieren 0,6 Prozent niedriger. Der Technologiekonzern hatte am Wochenende angekündigt, mit Obsidian Entertainment und Inxile Entertainment zwei Videospiel-Studios zu übernehmen. Finanzielle Details zur Transaktion wurden nicht mitgeteilt.

GNC Holdings verschreckte Anleger mit seinen am Freitag nach der Schlussglocke vorgelegten Drittquartalszahlen. Der Hersteller von Produkten aus dem Bereich Gesundheit und Ernährung schrieb Verluste. Die Aktie bricht um fast 20 Prozent ein.

Die Drittquartalszahlen des Pharmaunternehmens OPKO Health kommen gut an, die Titel klettern um 7,4 Prozent. Auch Zahlen des IT-Unternehmens Athenahealth werden positiv aufgenommen. Die Aktie gewinnt 8,4 Prozent.

Apple sinken um 2,1 Prozent. Die Analysten von JP Morgan haben das Kursziel für die Aktie auf 266 von 270 Dollar gesenkt, die Einstufung "Overweight" aber bekräftigt.

=== DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:08 Fr, 17:11 % YTD EUR/USD 1,1268 -0,43% 1,1281 1,1354 -6,2% EUR/JPY 128,24 -0,51% 128,76 129,12 -5,2% EUR/CHF 1,1364 -0,21% 1,1379 1,1411 -3,0% EUR/GBP 0,8756 -0,02% 0,8759 0,8727 -1,5% USD/JPY 113,81 -0,06% 114,15 113,72 +1,0% GBP/USD 1,2869 -0,45% 1,2880 1,3010 -4,8% Bitcoin BTC/USD 6.397,56 +0,1% 6.415,12 6.393,43 -53,2% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 60,90 60,19 +1,2% 0,71 +4,9% Brent/ICE 71,10 70,18 +1,3% 0,92 +12,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.205,08 1.210,00 -0,4% -4,92 -7,5% Silber (Spot) 14,10 14,16 -0,4% -0,06 -16,8% Platin (Spot) 851,85 852,75 -0,1% -0,90 -8,4% Kupfer-Future 2,68 2,68 -0,1% -0,00 -19,9% ===

November 12, 2018 08:49 ET (13:49 GMT)

