Zug - Sprachdiplome sind ein entscheidender Karrierefaktor, welche auf dem Arbeitsmarkt sehr gefragt sind. Die Spannbreite reicht von den bekannten Cambridge- bis hin zu berufsspezifischen Diplomen. Aber welches Diplom sollten Sie absolvieren?

Die Entscheidung im Diplom-Dschungel fällt oft schwer. Hier einige der wichtigsten Sprachdiplome für Ihre Karriere:

Die Angesehenen - Cambridge-DiplomeWeltweit und besonders in der Schweiz sind die Cambridge-Diplome bei Arbeitgebern sowie Universitäten sehr beliebt. So zum Beispiel das Cambridge Business English Certificate: BEC. Der Schwerpunkt liegt auf «Business English» im internationalen Geschäftsbereich. Alltägliche Berufssituationen - TOEICMit dem Test of English for International Communication (TOEIC) werden alltägliche Situationen getestet, wobei die kommunikativen Fähigkeiten im Vordergrund stehen. Für Praxisorientierte - LCCIDas London-Chamber-of-Commerce-and-Industry-(LCCI)-Diplom bietet zehn praxisorientierte Prüfungen an. Eine davon ist beispielsweise der Written-English-for-Tourism-Test, ...

