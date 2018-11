ROUNDUP 2: SAP rüstet sich mit teurer Übernahme für Kampf mit Salesforce

WALLDORF - SAP legt im Wettlauf um die Vorherrschaft bei Cloudsoftware nach und leistet sich einen weiteren milliardenschweren Zukauf. Für das US-Unternehmen Qualtrics, das eigentlich bald an die Börse gehen wollte, zahlt Europas größter Softwarehersteller 8 Milliarden US-Dollar (rund 7 Mrd Euro), wie SAP in der Nacht zum Montag ankündigte. Es ist die zweite Milliardenübernahme in diesem Jahr, mit der SAP-Vorstandschef Bill McDermott gezielt im Revier des US-Rivalen Salesforce wildert - und es ist in Euro gerechnet die teuerste des Konzerns überhaupt.

ROUNDUP 2: Chipkonzern Infineon sieht weiter hohe Nachfrage - Markt zweifelt

NEUBIBERG - Der Halbleiterhersteller Infineon profitiert weiter von einer robusten Nachfrage. Gute Geschäfte unter anderem mit Chips für die Automobilindustrie ließen den Gewinn im vergangenen Geschäftsjahr steigen. Für die weitere Entwicklung zeigte sich Konzernchef Reinhard Ploss zuversichtlich. "Wir starten mit gut gefüllten Auftragsbüchern ins Geschäftsjahr 2019 und wollen weiter überdurchschnittlich wachsen", sagte er am Montag auf der Bilanzpressekonferenz in Neubiberg. Der Konzern fährt daher die Kapazitäten hoch - Analysten fürchten, dass das zu optimistisch ist angesichts unsicherer weltwirtschaftlicher Aussichten, die Aktie geht auf Talfahrt.

ROUNDUP: VW setzt auf günstige Stromer - Elektro-Kleinwagen geplant

WOLFSBURG - Volkswagen will nach dem Start seiner vollelektrischen ID-Modellfamilie zusätzlich einen E-Kleinwagen auf den Markt bringen. Dieser solle unter 20 000 Euro kosten, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus gut informierten Kreisen. Die Markteinführung des Modells soll demnach frühestens 2022 sein. Ziel sei es, stärker als bisher bekannt auf Elektrifizierung zu setzen. Volkswagen wollte dies zunächst nicht kommentieren. Ab 2019 soll die ID-Modellfamilie in Zwickau vom Band rollen.

IPO/ROUNDUP: Softbank will Mobilfunktochter im Dezember an die Börse bringen

TOKIO - Er gilt als einer der wichtigsten Börsengänge des Jahres: Der Technologiekonzern Softbank wird seine gleichnamige Mobilfunktochter am 19. Dezember erstmals an der Tokioter Börse listen. Softbank-Gründer Masayoshi Son hofft dabei auf Einnahmen von 2,4 Billionen Yen (21,1 Mrd US-Dollar). Die Preisspanne für das Angebot will Softbank am 30. November festlegen, der endgültige Angebotspreis soll dann am 10. Dezember feststehen, wie das Unternehmen am Montag in Tokio mitteilte.

Kreise: LafargeHolcim findet Käufer für Indonesien-Geschäft

ZÜRICH/JAKARTA - Der weltgrößte Zementhersteller LafargeHolcim hat Kreisen zufolge einen Abnehmer für sein Geschäft in Indonesien gefunden. PT Semen Indonesia werde die Sparte für rund 1,75 Milliarden US-Dollar (1,55 Mrd Euro) inklusive Schulden übernehmen, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Der Deal stünde kurz vor dem Abschluss und könne in Kürze bekannt gegeben werden. Die beiden Unternehmen wollten dies gegenüber der Agentur nicht kommentieren.

Trend zu grünen Investments: Deutsche Börse eröffnet neues Segment

FRANKFURT - Die Deutsche Börse kommt Anlegern weiter entgegen, die in umweltbezogene Projekte investieren wollen. Der Konzern hat ein neues Handelssegment für "grüne Anleihen" gegründet, wie er am Montag in Frankfurt mitteilte. Darin sind 150 Anleihen gebündelt, mit denen Förderbanken, Unternehmen, Städte und Staaten Klima- und Umweltschutzprojekte finanzieren. Damit trage man der global steigenden Nachfrage nach nachhaltigen Geldanlagen Rechnung, hieß es. Immer mehr Investoren legten Wert auf ökologische Aspekte.

Talanx sieht Fortschritte beim Umbau - Neunmonatsgewinn steigt

HANNOVER - Der Versicherungskonzern Talanx (HDI) sieht Fortschritte beim Umbau seines Industriegeschäfts. "Wir sind auf einem guten Weg", sagte Talanx-Chef Torsten Leue am Montag bei der Vorlage der Neunmonatszahlen laut Mitteilung. Der Umbau entwickle sich besser als geplant. Talanx geht weiterhin davon aus, dass die derzeit noch defizitäre Feuerversicherung, die ein Teil der Industrieversicherungssparte ist, bis 2020 wieder profitabel wird.

CTS Eventim wächst - Zuversicht für Weihnachtsquartal

MÜNCHEN - Der Veranstalter und Ticketverkäufer CTS Eventim ist dank eines boomenden Geschäfts mit Konzerten, Musikfestivals und Events wie "Holiday on Ice" weiter gewachsen. In den ersten neun Monaten stieg der Konzernumsatz um fast 24 Prozent auf 922,5 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) zog um gut 17 Prozent auf 140 Millionen Euro an.

IT-Dienstleister Cancom profitiert von Digitalisierung - Prognose bestätigt

MÜNCHEN - Der IT-Dienstleister Cancom blickt nach Zahlen zum dritten Quartal optimistisch in die Zukunft. Vor allem die Cloud-Lösungen der Münchner sind gefragt, wie das Unternehmen am Montag in München mitteilte. Cancom bestätigte die Prognosen sowie die vor zwei Wochen mitgeteilten vorläufigen Zahlen zum Konzernumsatz und Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda). An der Börse verlor die Aktie kurz nach Handelsstart nach den jüngsten deutlichen Kursgewinnen nun rund zwei Prozent auf 34,82 Euro.

ROUNDUP: Lanxess bekräftigt nach Zuwächsen im dritten Quartal die Jahresprognose

KÖLN - Übernahmen und höhere Verkaufspreise verleihen dem Spezialchemiekonzern Lanxess weiterhin Rückenwind. Rund lief es im dritten Quartal im Geschäft mit Kunststoffen etwa für Leichtbauanwendungen im Automobilbereich (Engineering Materials) sowie im Geschäft mit chemischen Zusätzen etwa für Flammschutzmittel (Specialty Additives).

Weitere Meldungen

-Karstadt-Eigentümer Benko steigt ins Mediengeschäft ein

-Continental braucht mehr Experten für künstliche Intelligenz

-BVB und Bayern bescheren Sky einen Rekordwert

-Verband: Mehr Kunststoffverpackungen in Deutschland produziert

-Pilot und Verwaltungschef von Air India fällt durch Alkoholtest

-Wohnungsnot in Frankfurt: Betrüger lädt sogar zur Besichtigung

-Merck plant Innovationszentrum in Guangzhou

-Wechsel bei Kiepenheuer & Witsch: Kerstin Gleba folgt Malchow nach

-Netflix will mit günstigerer Version experimentieren

-Opel scheitert mit Eilantrag gegen Rückrufanordnung

-LBBW sieht sich nach neun Monaten weiter auf Kurs

-Kein neuer Name für Eon nach Fusion mit Innogy

-Deutsche Pfandbriefbank hält Marge im Neugeschäft fast stabil

-Hannover-Rück-Vorstand Gräber unerwartet gestorben

-Trockener Sommer und wenig Wind machen EnBW zu schaffen

-Bielefelder Stadionverkauf perfekt: Arminia baut Schuldenberg ab

-Bahnindustrie will mehr staatliche Hilfe gegen Konkurrenz°

