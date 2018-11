Trotz der breit angelegten USD Stärke, kann der USD/CAD seine Rallye am Montag nicht wirklich ausbauen, da es am Rohölmarkt zu einer Erholung kommt, von der die Rohstoffwährungen wie der Loonie profitieren. Aktuell notiert das Paar nahezu unverändert bei 1,3205. Der Dollar konnte zum Wochenbeginn steigen und so erreichte der US-Dollar-Index bei 97,58 ...

