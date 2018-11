Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Chef der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin), Felix Hufeld, hat Forderungen nach einer Lockerung der Bankenregulierung zurückgewiesen. Bei der Euro Finance Week in Frankfurt sagte Hufeld: "Was wir nicht brauchen, ist ein Rückfall in Deregulierung und Regulierung der leichten Hand." DZ-Bank-Chef Wolfgang Kirsch hatte in der gleichen Konferenz eine regulatorische Benachteiligung deutscher Institute gegenüber amerikanischen beklagt.

"Wir müssen die Politik dazu bringen, dass sie die Dinge, die sie falsch gemacht hat, auch wieder korrigiert, sagte Kirsch. Er wies darauf hin, dass in den USA Banken mit einer Bilanzsumme bis 250 Milliarden US-Dollar als nicht signifikant gelten, während in der EU diese Schwelle bei 5 Milliarden Euro liege. "Ich hoffe sehr, dass die Bundesregierung dieses Wetterleuchten, das überall zu sehen ist, aufnimmt."

Hufeld wies darauf hin, dass die Bafin bisher darauf verzichte, den Banken den Aufbau antizyklischer Kapitalpuffer vorzuschreiben. "Die Bafin legt die Pufferquote vierteljährlich fest - bisher liegt sie bei null, in vielen anderen europäischen Ländern ist sie schon aktiviert", sagte Hufeld.

