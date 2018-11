Regulatory News:

Pursuant to European regulation no 596/2014 of April 16, 2014 on market abuse ("MAR regulation") and particularly its article 5, bioMérieux (Paris:BIM) declares the following purchases of its own shares from November 5 to November 9, 2018.

Aggregated presentation by day and by market

Name of the issuer Identity code of the issuer Day of the

transaction Identity foce of the

financial instrument Total daily volume (in

number of shares) Daily weighted

average purchase

price of the share Market bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 05/11/2018 FR0013280286 10,193 68.2472 ENX bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 06/11/2018 FR0013280286 4,943 67.8089 ENX bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 07/11/2018 FR0013280286 2,978 68.0672 ENX bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 08/11/2018 FR0013280286 1,271 68.6958 ENX bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 09/11/2018 FR0013280286 5,000 68.7182 ENX

Detailed presentation by transaction

Name of the issuer Identity code of the issuer Name of the broker Identity code of the broker Day/Hour of the transaction (CET) Identity code of the

financial instrument Price

per

unit Currency Quantity

bought Identity code of

the Market Reference number of the transaction Purpose of the buyback bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181029 09:21:09.188694 +0000 FR0013280286 64,20 EUR 9 ENX 00397094450TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181029 09:21:09.890776 +0000 FR0013280286 64,20 EUR 10 ENX 00397094458TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181105 08:01:22.763410 +0000 FR0013280286 68,90 EUR 30 ENX 00398343652TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181105 08:04:10.338849 +0000 FR0013280286 68,60 EUR 54 ENX 00398344875TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181105 08:04:32.878912 +0000 FR0013280286 68,60 EUR 30 ENX 00398345064TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181105 08:08:02.008635 +0000 FR0013280286 68,50 EUR 40 ENX 00398346624TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181105 08:08:02.011817 +0000 FR0013280286 68,50 EUR 6 ENX 00398346625TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181105 08:10:08.062756 +0000 FR0013280286 68,60 EUR 54 ENX 00398347166TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181105 08:12:10.339963 +0000 FR0013280286 68,50 EUR 106 ENX 00398347904TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181105 08:12:10.343712 +0000 FR0013280286 68,50 EUR 46 ENX 00398347905TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181105 08:12:30.286633 +0000 FR0013280286 68,40 EUR 29 ENX 00398348153TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181105 08:15:25.269524 +0000 FR0013280286 68,30 EUR 56 ENX 00398349314TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181105 08:15:25.273656 +0000 FR0013280286 68,30 EUR 37 ENX 00398349315TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181105 08:17:11.226722 +0000 FR0013280286 68,20 EUR 29 ENX 00398349978TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181105 08:30:27.553294 +0000 FR0013280286 68,80 EUR 64 ENX 00398355153TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181105 08:33:50.737590 +0000 FR0013280286 68,80 EUR 54 ENX 00398356150TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181105 08:37:13.237380 +0000 FR0013280286 68,60 EUR 74 ENX 00398357192TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181105 08:37:13.939055 +0000 FR0013280286 68,50 EUR 32 ENX 00398357194TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181105 08:51:47.571432 +0000 FR0013280286 68,20 EUR 20 ENX 00398361232TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181105 08:53:06.588950 +0000 FR0013280286 68,40 EUR 31 ENX 00398361640TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181105 08:56:21.054409 +0000 FR0013280286 68,40 EUR 27 ENX 00398362544TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181105 09:00:17.176385 +0000 FR0013280286 68,40 EUR 27 ENX 00398363654TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181105 09:00:50.813937 +0000 FR0013280286 68,20 EUR 60 ENX 00398363783TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181105 10:15:01.856788 +0000 FR0013280286 68,40 EUR 100 ENX 00398391417TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181105 10:16:20.087874 +0000 FR0013280286 68,40 EUR 34 ENX 00398391936TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181105 10:23:08.756177 +0000 FR0013280286 68,40 EUR 7 ENX 00398394284TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181105 10:25:27.225790 +0000 FR0013280286 68,40 EUR 24 ENX 00398394751TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181105 10:31:18.796563 +0000 FR0013280286 68,40 EUR 110 ENX 00398396797TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181105 10:35:59.175760 +0000 FR0013280286 68,40 EUR 174 ENX 00398398549TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181105 10:35:59.180359 +0000 FR0013280286 68,40 EUR 129 ENX 00398398550TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181105 10:35:59.183757 +0000 FR0013280286 68,40 EUR 87 ENX 00398398551TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181105 10:35:59.187245 +0000 FR0013280286 68,40 EUR 381 ENX 00398398552TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181105 10:37:07.370638 +0000 FR0013280286 68,60 EUR 216 ENX 00398399035TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181105 10:37:07.374211 +0000 FR0013280286 68,60 EUR 20 ENX 00398399036TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181105 10:37:07.377784 +0000 FR0013280286 68,60 EUR 94 ENX 00398399037TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181105 14:09:08.151653 +0000 FR0013280286 68,40 EUR 291 ENX 00398465870TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181105 14:09:08.156337 +0000 FR0013280286 68,40 EUR 186 ENX 00398465871TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181105 14:09:08.160971 +0000 FR0013280286 68,40 EUR 291 ENX 00398465872TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181105 14:09:08.165272 +0000 FR0013280286 68,40 EUR 305 ENX 00398465873TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181105 14:09:08.169477 +0000 FR0013280286 68,40 EUR 291 ENX 00398465874TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181105 14:09:08.173705 +0000 FR0013280286 68,40 EUR 291 ENX 00398465875TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181105 14:09:08.177938 +0000 FR0013280286 68,40 EUR 31 ENX 00398465876TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181105 14:12:37.221987 +0000 FR0013280286 68,40 EUR 115 ENX 00398467341TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181105 14:12:37.225722 +0000 FR0013280286 68,40 EUR 1 ENX 00398467345TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181105 14:12:37.229443 +0000 FR0013280286 68,40 EUR 40 ENX 00398467346TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181105 14:21:23.096786 +0000 FR0013280286 68,40 EUR 25 ENX 00398470768TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181105 14:21:23.101787 +0000 FR0013280286 68,40 EUR 78 ENX 00398470770TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181105 14:38:20.772804 +0000 FR0013280286 68,30 EUR 500 ENX 00398481961TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181105 14:38:20.776554 +0000 FR0013280286 68,30 EUR 175 ENX 00398481964TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181105 14:38:20.872057 +0000 FR0013280286 68,30 EUR 179 ENX 00398481966TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181105 14:38:20.875683 +0000 FR0013280286 68,30 EUR 50 ENX 00398481968TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181105 14:40:21.151044 +0000 FR0013280286 68,20 EUR 567 ENX 00398483411TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181105 14:40:21.156729 +0000 FR0013280286 68,20 EUR 29 ENX 00398483412TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181105 14:40:51.324621 +0000 FR0013280286 68,10 EUR 113 ENX 00398483739TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181105 14:56:05.133692 +0000 FR0013280286 68,10 EUR 2 ENX 00398494323TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181105 14:56:05.139502 +0000 FR0013280286 68,10 EUR 108 ENX 00398494324TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181105 14:57:25.676151 +0000 FR0013280286 68,10 EUR 161 ENX 00398495377TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181105 14:57:25.681920 +0000 FR0013280286 68,10 EUR 4 ENX 00398495378TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181105 14:58:35.169348 +0000 FR0013280286 68,20 EUR 51 ENX 00398496220TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181105 14:58:35.174146 +0000 FR0013280286 68,20 EUR 257 ENX 00398496223TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181105 14:58:35.179347 +0000 FR0013280286 68,20 EUR 92 ENX 00398496224TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181105 14:58:35.184560 +0000 FR0013280286 68,20 EUR 39 ENX 00398496225TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181105 14:58:35.188450 +0000 FR0013280286 68,20 EUR 150 ENX 00398496226TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181105 15:02:01.358095 +0000 FR0013280286 68,00 EUR 500 ENX 00398499026TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181105 15:02:01.367032 +0000 FR0013280286 68,00 EUR 114 ENX 00398499028TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181105 15:02:01.374957 +0000 FR0013280286 68,00 EUR 79 ENX 00398499029TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181105 15:04:51.079936 +0000 FR0013280286 68,00 EUR 81 ENX 00398500879TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181105 15:04:51.086942 +0000 FR0013280286 68,00 EUR 117 ENX 00398500880TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181105 15:04:56.592928 +0000 FR0013280286 68,00 EUR 29 ENX 00398500919TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181105 15:05:42.714931 +0000 FR0013280286 68,00 EUR 27 ENX 00398501604TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181105 15:05:56.254700 +0000 FR0013280286 68,00 EUR 27 ENX 00398501747TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181105 15:06:23.524346 +0000 FR0013280286 67,90 EUR 33 ENX 00398502029TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181105 15:06:23.623180 +0000 FR0013280286 67,90 EUR 48 ENX 00398502031TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181105 15:11:16.975920 +0000 FR0013280286 68,00 EUR 103 ENX 00398505587TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181105 15:11:16.982762 +0000 FR0013280286 68,00 EUR 103 ENX 00398505588TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181105 15:12:28.975029 +0000 FR0013280286 67,90 EUR 29 ENX 00398506458TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181105 15:24:12.827092 +0000 FR0013280286 67,90 EUR 80 ENX 00398514843TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181105 15:24:15.332534 +0000 FR0013280286 67,90 EUR 34 ENX 00398514861TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181105 15:24:20.145228 +0000 FR0013280286 67,90 EUR 47 ENX 00398514903TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181105 15:24:28.563109 +0000 FR0013280286 67,90 EUR 10 ENX 00398515022TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181105 15:24:33.073442 +0000 FR0013280286 67,90 EUR 200 ENX 00398515055TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181105 15:24:39.589210 +0000 FR0013280286 67,90 EUR 141 ENX 00398515131TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181105 15:25:24.409319 +0000 FR0013280286 68,00 EUR 160 ENX 00398515747TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181105 15:27:58.320610 +0000 FR0013280286 67,90 EUR 59 ENX 00398517373TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181105 15:33:35.211694 +0000 FR0013280286 68,10 EUR 216 ENX 00398526811TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181105 15:33:35.215301 +0000 FR0013280286 68,10 EUR 36 ENX 00398526815TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181105 15:33:35.218873 +0000 FR0013280286 68,10 EUR 378 ENX 00398526818TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181105 15:33:35.222406 +0000 FR0013280286 68,10 EUR 192 ENX 00398526821TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181105 15:33:35.225866 +0000 FR0013280286 68,10 EUR 17 ENX 00398526823TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181105 15:33:46.761411 +0000 FR0013280286 68,10 EUR 61 ENX 00398527227TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181105 15:34:43.566418 +0000 FR0013280286 68,10 EUR 59 ENX 00398528438TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181105 15:35:31.735891 +0000 FR0013280286 68,10 EUR 28 ENX 00398529067TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181105 15:35:31.820769 +0000 FR0013280286 68,10 EUR 6 ENX 00398529078TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181105 15:35:51.272145 +0000 FR0013280286 68,10 EUR 48 ENX 00398529302TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181105 15:35:51.874562 +0000 FR0013280286 68,10 EUR 22 ENX 00398529308TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181105 15:35:52.677428 +0000 FR0013280286 68,10 EUR 2 ENX 00398529319TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181105 16:17:23.304304 +0000 FR0013280286 68,20 EUR 18 ENX 00398567355TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181105 16:17:23.312565 +0000 FR0013280286 68,20 EUR 199 ENX 00398567356TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181105 16:17:23.320286 +0000 FR0013280286 68,20 EUR 186 ENX 00398567357TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181106 08:06:58.560061 +0000 FR0013280286 68,30 EUR 71 ENX 00398609170TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181106 08:07:18.005797 +0000 FR0013280286 68,30 EUR 47 ENX 00398609314TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181106 08:12:12.244587 +0000 FR0013280286 68,30 EUR 28 ENX 00398611731TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181106 08:13:39.222418 +0000 FR0013280286 68,30 EUR 27 ENX 00398613086TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181106 08:16:11.895718 +0000 FR0013280286 68,10 EUR 77 ENX 00398615283TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181106 08:16:11.899801 +0000 FR0013280286 68,10 EUR 49 ENX 00398615285TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181106 08:21:37.044281 +0000 FR0013280286 67,80 EUR 56 ENX 00398618305TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181106 08:29:36.883775 +0000 FR0013280286 67,70 EUR 56 ENX 00398622810TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181106 08:38:32.833634 +0000 FR0013280286 67,80 EUR 47 ENX 00398627546TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181106 08:39:20.796794 +0000 FR0013280286 67,70 EUR 97 ENX 00398628319TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181106 08:45:36.060664 +0000 FR0013280286 67,50 EUR 29 ENX 00398630901TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181106 08:52:44.981835 +0000 FR0013280286 67,50 EUR 56 ENX 00398634170TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181106 09:02:03.803269 +0000 FR0013280286 67,60 EUR 25 ENX 00398637805TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181106 09:36:22.434228 +0000 FR0013280286 68,00 EUR 198 ENX 00398653656TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181106 09:36:22.438022 +0000 FR0013280286 68,00 EUR 140 ENX 00398653659TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181106 09:41:41.194960 +0000 FR0013280286 67,90 EUR 48 ENX 00398655535TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181106 09:42:12.063551 +0000 FR0013280286 67,90 EUR 81 ENX 00398655757TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181106 09:50:20.630837 +0000 FR0013280286 67,80 EUR 103 ENX 00398660209TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181106 09:55:23.325299 +0000 FR0013280286 67,70 EUR 29 ENX 00398662003TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181106 09:58:14.336171 +0000 FR0013280286 67,60 EUR 29 ENX 00398663406TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181106 10:14:32.238576 +0000 FR0013280286 67,50 EUR 23 ENX 00398671020TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181106 10:16:45.516502 +0000 FR0013280286 67,70 EUR 7 ENX 00398672106TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181106 10:16:45.520410 +0000 FR0013280286 67,70 EUR 20 ENX 00398672110TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181106 10:19:50.029358 +0000 FR0013280286 67,70 EUR 34 ENX 00398673489TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181106 10:26:53.738129 +0000 FR0013280286 67,60 EUR 66 ENX 00398676273TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181106 10:26:53.747617 +0000 FR0013280286 67,60 EUR 18 ENX 00398676281TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181106 10:26:53.752070 +0000 FR0013280286 67,60 EUR 16 ENX 00398676282TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181106 11:05:06.378883 +0000 FR0013280286 67,70 EUR 90 ENX 00398689202TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181106 11:05:06.383883 +0000 FR0013280286 67,70 EUR 1 ENX 00398689203TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181106 11:05:06.389249 +0000 FR0013280286 67,70 EUR 100 ENX 00398689204TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181106 11:18:58.820492 +0000 FR0013280286 67,90 EUR 13 ENX 00398692697TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181106 11:18:58.824729 +0000 FR0013280286 67,90 EUR 20 ENX 00398692698TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181106 11:19:02.229178 +0000 FR0013280286 67,90 EUR 39 ENX 00398692714TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181106 11:20:52.094894 +0000 FR0013280286 67,90 EUR 28 ENX 00398693163TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181106 11:23:50.706598 +0000 FR0013280286 67,90 EUR 27 ENX 00398693986TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181106 12:17:55.376839 +0000 FR0013280286 68,00 EUR 257 ENX 00398709777TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181106 12:17:55.380317 +0000 FR0013280286 68,00 EUR 15 ENX 00398709779TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181106 12:24:53.475597 +0000 FR0013280286 68,00 EUR 30 ENX 00398711839TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181106 12:35:13.067022 +0000 FR0013280286 68,00 EUR 28 ENX 00398715344TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181106 12:50:36.142467 +0000 FR0013280286 68,00 EUR 176 ENX 00398720110TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181106 13:02:37.323190 +0000 FR0013280286 67,90 EUR 27 ENX 00398723281TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181106 13:05:45.248071 +0000 FR0013280286 67,80 EUR 20 ENX 00398724203TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181106 13:05:45.253187 +0000 FR0013280286 67,80 EUR 35 ENX 00398724204TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181106 13:14:46.211616 +0000 FR0013280286 67,80 EUR 12 ENX 00398726553TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181106 13:14:47.012942 +0000 FR0013280286 67,80 EUR 8 ENX 00398726554TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181106 13:14:51.318046 +0000 FR0013280286 67,70 EUR 49 ENX 00398726561TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181106 13:29:35.111854 +0000 FR0013280286 67,70 EUR 103 ENX 00398730684TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181106 13:37:25.877985 +0000 FR0013280286 67,70 EUR 27 ENX 00398733546TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181106 13:49:54.045655 +0000 FR0013280286 67,60 EUR 16 ENX 00398737909TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181106 13:49:54.049236 +0000 FR0013280286 67,60 EUR 75 ENX 00398737911TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181106 13:50:02.097110 +0000 FR0013280286 67,60 EUR 46 ENX 00398738082TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181106 14:03:19.923589 +0000 FR0013280286 67,80 EUR 16 ENX 00398744423TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181106 14:03:19.927243 +0000 FR0013280286 67,80 EUR 93 ENX 00398744426TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181106 14:25:00.393866 +0000 FR0013280286 67,80 EUR 137 ENX 00398750800TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181106 14:59:51.069798 +0000 FR0013280286 67,80 EUR 238 ENX 00398769975TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181106 14:59:51.170049 +0000 FR0013280286 67,80 EUR 140 ENX 00398769977TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181106 14:59:51.176371 +0000 FR0013280286 67,80 EUR 23 ENX 00398769981TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181106 14:59:51.183012 +0000 FR0013280286 67,80 EUR 22 ENX 00398769982TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181106 14:59:51.270719 +0000 FR0013280286 67,80 EUR 23 ENX 00398769983TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181106 14:59:52.172888 +0000 FR0013280286 67,80 EUR 3 ENX 00398769995TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181106 15:01:23.972126 +0000 FR0013280286 67,80 EUR 33 ENX 00398770757TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181106 15:05:33.331741 +0000 FR0013280286 67,80 EUR 99 ENX 00398772972TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181106 15:07:01.863131 +0000 FR0013280286 67,70 EUR 29 ENX 00398773907TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181106 15:13:20.665207 +0000 FR0013280286 67,70 EUR 88 ENX 00398777759TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181106 15:14:22.407926 +0000 FR0013280286 67,70 EUR 27 ENX 00398778263TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181106 15:20:41.595028 +0000 FR0013280286 67,70 EUR 33 ENX 00398781499TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181106 15:20:42.300341 +0000 FR0013280286 67,70 EUR 1 ENX 00398781506TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181106 15:20:42.398983 +0000 FR0013280286 67,70 EUR 71 ENX 00398781507TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181106 15:20:42.405193 +0000 FR0013280286 67,70 EUR 41 ENX 00398781508TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181106 15:22:20.717780 +0000 FR0013280286 67,70 EUR 27 ENX 00398782240TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181106 15:22:56.093187 +0000 FR0013280286 67,70 EUR 18 ENX 00398782513TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181106 15:26:55.357210 +0000 FR0013280286 67,70 EUR 54 ENX 00398784639TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181106 15:38:04.808938 +0000 FR0013280286 67,60 EUR 124 ENX 00398791040TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181106 15:38:04.908602 +0000 FR0013280286 67,60 EUR 62 ENX 00398791045TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181106 15:38:38.900210 +0000 FR0013280286 67,60 EUR 1 ENX 00398791401TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181106 15:40:40.069993 +0000 FR0013280286 67,60 EUR 28 ENX 00398792326TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181106 15:47:05.082267 +0000 FR0013280286 67,70 EUR 72 ENX 00398795748TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181106 15:47:05.086126 +0000 FR0013280286 67,70 EUR 80 ENX 00398795749TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181106 15:50:35.621354 +0000 FR0013280286 67,70 EUR 27 ENX 00398798068TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181106 15:53:18.454530 +0000 FR0013280286 67,70 EUR 27 ENX 00398800221TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181106 15:55:17.479691 +0000 FR0013280286 67,70 EUR 28 ENX 00398801344TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181106 15:57:57.686389 +0000 FR0013280286 67,70 EUR 27 ENX 00398802789TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181106 16:00:00.934338 +0000 FR0013280286 67,70 EUR 27 ENX 00398804199TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181106 16:00:13.972254 +0000 FR0013280286 67,60 EUR 33 ENX 00398804331TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181106 16:04:11.423530 +0000 FR0013280286 67,70 EUR 27 ENX 00398806672TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181106 16:05:48.294783 +0000 FR0013280286 67,70 EUR 27 ENX 00398807595TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181106 16:07:17.758459 +0000 FR0013280286 67,70 EUR 27 ENX 00398808595TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181106 16:09:46.399061 +0000 FR0013280286 67,80 EUR 1 ENX 00398810470TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181106 16:10:04.348035 +0000 FR0013280286 67,80 EUR 25 ENX 00398810641TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181106 16:13:06.188805 +0000 FR0013280286 67,80 EUR 1 ENX 00398812756TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181106 16:15:53.326305 +0000 FR0013280286 67,80 EUR 46 ENX 00398815149TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181106 16:16:03.364434 +0000 FR0013280286 67,80 EUR 128 ENX 00398815274TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181106 16:16:49.311960 +0000 FR0013280286 67,80 EUR 27 ENX 00398815731TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181106 16:17:18.205647 +0000 FR0013280286 67,80 EUR 24 ENX 00398816115TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181106 16:17:18.213058 +0000 FR0013280286 67,80 EUR 1 ENX 00398816116TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181106 16:17:18.219607 +0000 FR0013280286 67,80 EUR 2 ENX 00398816117TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181106 16:17:20.209978 +0000 FR0013280286 67,80 EUR 1 ENX 00398816128TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181106 16:18:42.286242 +0000 FR0013280286 67,80 EUR 27 ENX 00398817185TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181106 16:19:28.156846 +0000 FR0013280286 67,80 EUR 27 ENX 00398817836TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181106 16:20:13.314653 +0000 FR0013280286 67,80 EUR 27 ENX 00398818479TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181106 16:21:34.616290 +0000 FR0013280286 67,80 EUR 23 ENX 00398819617TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181106 16:21:34.625279 +0000 FR0013280286 67,80 EUR 4 ENX 00398819618TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181106 16:23:00.210358 +0000 FR0013280286 67,80 EUR 27 ENX 00398820626TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181107 13:20:17.376426 +0000 FR0013280286 68,10 EUR 45 ENX 00398958785TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181107 13:29:59.994815 +0000 FR0013280286 68,10 EUR 110 ENX 00398961222TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181107 13:35:05.142219 +0000 FR0013280286 68,10 EUR 7 ENX 00398962667TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181107 13:36:01.147806 +0000 FR0013280286 68,10 EUR 34 ENX 00398963025TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181107 13:36:41.309348 +0000 FR0013280286 68,10 EUR 196 ENX 00398963267TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181107 13:36:41.313859 +0000 FR0013280286 68,10 EUR 171 ENX 00398963268TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181107 13:36:41.319209 +0000 FR0013280286 68,10 EUR 25 ENX 00398963269TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181107 13:36:41.324770 +0000 FR0013280286 68,10 EUR 196 ENX 00398963270TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181107 13:36:43.311957 +0000 FR0013280286 68,10 EUR 115 ENX 00398963281TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181107 13:40:00.297450 +0000 FR0013280286 68,10 EUR 21 ENX 00398964135TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181107 13:40:21.227761 +0000 FR0013280286 68,10 EUR 60 ENX 00398964230TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181107 13:40:21.232074 +0000 FR0013280286 68,10 EUR 87 ENX 00398964231TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181107 13:42:47.239721 +0000 FR0013280286 68,10 EUR 109 ENX 00398964827TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181107 13:42:47.841324 +0000 FR0013280286 68,10 EUR 4 ENX 00398964829TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181107 13:42:54.955299 +0000 FR0013280286 68,10 EUR 192 ENX 00398964860TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181107 13:42:54.961057 +0000 FR0013280286 68,10 EUR 18 ENX 00398964861TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181107 13:42:54.966845 +0000 FR0013280286 68,10 EUR 53 ENX 00398964863TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181107 13:42:59.963617 +0000 FR0013280286 68,10 EUR 143 ENX 00398964885TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181107 13:42:59.967741 +0000 FR0013280286 68,10 EUR 47 ENX 00398964886TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181107 13:43:00.865345 +0000 FR0013280286 68,10 EUR 196 ENX 00398964893TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181107 13:43:00.869521 +0000 FR0013280286 68,10 EUR 47 ENX 00398964894TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181107 13:43:00.873596 +0000 FR0013280286 68,10 EUR 124 ENX 00398964895TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181107 13:57:40.595139 +0000 FR0013280286 68,00 EUR 186 ENX 00398969015TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181107 13:57:40.696198 +0000 FR0013280286 68,00 EUR 116 ENX 00398969018TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181107 14:20:54.955013 +0000 FR0013280286 68,00 EUR 381 ENX 00398976245TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181107 14:25:13.395716 +0000 FR0013280286 68,00 EUR 126 ENX 00398977568TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181107 14:25:13.400611 +0000 FR0013280286 68,00 EUR 76 ENX 00398977569TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181107 14:25:17.302581 +0000 FR0013280286 68,00 EUR 93 ENX 00398977603TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181108 10:00:07.486796 +0000 FR0013280286 68,60 EUR 54 ENX 00399119919TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181108 16:15:15.006110 +0000 FR0013280286 68,70 EUR 76 ENX 00399268430TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181108 16:20:30.825822 +0000 FR0013280286 68,70 EUR 10 ENX 00399273262TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181108 16:25:06.386507 +0000 FR0013280286 68,70 EUR 219 ENX 00399277958TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181108 16:25:17.034529 +0000 FR0013280286 68,70 EUR 123 ENX 00399278243TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181108 16:28:13.541574 +0000 FR0013280286 68,70 EUR 8 ENX 00399281602TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181108 16:28:13.548649 +0000 FR0013280286 68,70 EUR 34 ENX 00399281603TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181108 16:28:13.555108 +0000 FR0013280286 68,70 EUR 2 ENX 00399281604TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181108 16:28:13.561486 +0000 FR0013280286 68,70 EUR 72 ENX 00399281605TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181108 16:28:13.567640 +0000 FR0013280286 68,70 EUR 31 ENX 00399281606TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181108 16:28:13.573719 +0000 FR0013280286 68,70 EUR 12 ENX 00399281607TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181108 16:28:13.579576 +0000 FR0013280286 68,70 EUR 194 ENX 00399281608TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181108 16:28:13.585837 +0000 FR0013280286 68,70 EUR 100 ENX 00399281609TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181108 16:28:13.591819 +0000 FR0013280286 68,70 EUR 140 ENX 00399281610TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181108 16:28:13.597777 +0000 FR0013280286 68,70 EUR 196 ENX 00399281611TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181109 08:02:47.175360 +0000 FR0013280286 68,70 EUR 54 ENX 00399307261TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181109 08:02:47.276416 +0000 FR0013280286 68,70 EUR 39 ENX 00399307264TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181109 08:05:21.148087 +0000 FR0013280286 68,60 EUR 54 ENX 00399309034TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181109 08:13:12.084081 +0000 FR0013280286 68,60 EUR 27 ENX 00399313827TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181109 08:13:15.189641 +0000 FR0013280286 68,60 EUR 22 ENX 00399313847TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181109 08:13:17.492812 +0000 FR0013280286 68,60 EUR 11 ENX 00399313851TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181109 08:21:15.619455 +0000 FR0013280286 68,80 EUR 59 ENX 00399317940TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181109 08:21:15.622759 +0000 FR0013280286 68,80 EUR 59 ENX 00399317941TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181109 08:21:59.617259 +0000 FR0013280286 68,80 EUR 114 ENX 00399318351TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181109 08:25:34.460191 +0000 FR0013280286 68,60 EUR 29 ENX 00399319954TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181109 08:39:50.472182 +0000 FR0013280286 68,50 EUR 32 ENX 00399326420TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181109 09:25:42.099436 +0000 FR0013280286 69,00 EUR 298 ENX 00399344787TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181109 09:25:42.102924 +0000 FR0013280286 69,00 EUR 124 ENX 00399344788TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181109 09:28:36.466974 +0000 FR0013280286 69,00 EUR 24 ENX 00399345563TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181109 09:29:28.226650 +0000 FR0013280286 69,00 EUR 45 ENX 00399345761TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181109 09:41:28.448077 +0000 FR0013280286 68,90 EUR 56 ENX 00399349784TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181109 09:42:48.300543 +0000 FR0013280286 68,90 EUR 22 ENX 00399350337TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181109 09:46:29.234176 +0000 FR0013280286 69,00 EUR 21 ENX 00399351443TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181109 09:48:26.220624 +0000 FR0013280286 69,00 EUR 21 ENX 00399352062TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181109 09:48:29.228135 +0000 FR0013280286 68,80 EUR 70 ENX 00399352073TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181109 09:57:46.715359 +0000 FR0013280286 68,90 EUR 30 ENX 00399355159TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181109 09:59:09.240561 +0000 FR0013280286 68,90 EUR 29 ENX 00399355541TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181109 10:02:34.058301 +0000 FR0013280286 69,00 EUR 23 ENX 00399356854TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181109 10:06:03.220128 +0000 FR0013280286 69,00 EUR 25 ENX 00399358429TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181109 10:09:49.054691 +0000 FR0013280286 69,00 EUR 29 ENX 00399360602TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181109 10:09:50.056080 +0000 FR0013280286 69,00 EUR 1 ENX 00399360604TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181109 10:12:22.099582 +0000 FR0013280286 69,00 EUR 59 ENX 00399361810TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181109 10:12:22.102945 +0000 FR0013280286 69,00 EUR 10 ENX 00399361813TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181109 10:31:37.046369 +0000 FR0013280286 69,00 EUR 103 ENX 00399369900TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181109 10:44:14.381228 +0000 FR0013280286 69,00 EUR 49 ENX 00399375513TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181109 10:51:45.465128 +0000 FR0013280286 69,00 EUR 26 ENX 00399379603TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181109 10:52:30.365199 +0000 FR0013280286 68,90 EUR 67 ENX 00399380025TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181109 11:20:32.104017 +0000 FR0013280286 68,90 EUR 96 ENX 00399392106TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181109 11:26:16.165466 +0000 FR0013280286 68,90 EUR 36 ENX 00399394492TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181109 11:26:16.170277 +0000 FR0013280286 68,90 EUR 77 ENX 00399394493TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181109 11:34:54.083542 +0000 FR0013280286 68,80 EUR 1 ENX 00399397911TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181109 11:45:29.236262 +0000 FR0013280286 68,80 EUR 1 ENX 00399401927TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181109 11:45:29.240945 +0000 FR0013280286 68,80 EUR 49 ENX 00399401929TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181109 12:49:57.729305 +0000 FR0013280286 68,80 EUR 25 ENX 00399426071TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181109 12:55:01.463362 +0000 FR0013280286 68,80 EUR 111 ENX 00399427546TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181109 12:55:01.564285 +0000 FR0013280286 68,80 EUR 62 ENX 00399427548TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181109 13:36:57.296795 +0000 FR0013280286 68,80 EUR 169 ENX 00399442584TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181109 13:36:57.302765 +0000 FR0013280286 68,80 EUR 67 ENX 00399442586TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181109 13:36:57.307738 +0000 FR0013280286 68,80 EUR 38 ENX 00399442587TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181109 13:42:15.543721 +0000 FR0013280286 68,80 EUR 56 ENX 00399445115TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181109 13:44:21.120234 +0000 FR0013280286 68,80 EUR 1 ENX 00399446045TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181109 13:48:02.764583 +0000 FR0013280286 68,80 EUR 21 ENX 00399447570TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181109 14:06:27.225800 +0000 FR0013280286 68,80 EUR 1 ENX 00399455811TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181109 14:08:16.164560 +0000 FR0013280286 68,70 EUR 34 ENX 00399456602TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181109 14:11:51.849739 +0000 FR0013280286 68,70 EUR 31 ENX 00399458333TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181109 14:12:15.299472 +0000 FR0013280286 68,70 EUR 177 ENX 00399458501TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181109 14:12:18.105301 +0000 FR0013280286 68,70 EUR 14 ENX 00399458514TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181109 14:14:12.139666 +0000 FR0013280286 68,70 EUR 1 ENX 00399459166TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181109 14:14:45.717311 +0000 FR0013280286 68,70 EUR 28 ENX 00399459511TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181109 14:17:33.410674 +0000 FR0013280286 68,70 EUR 27 ENX 00399460885TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181109 14:21:08.513980 +0000 FR0013280286 68,70 EUR 27 ENX 00399462519TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181109 14:22:48.931234 +0000 FR0013280286 68,70 EUR 27 ENX 00399463104TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181109 14:24:36.363974 +0000 FR0013280286 68,70 EUR 27 ENX 00399463866TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181109 14:26:08.474442 +0000 FR0013280286 68,70 EUR 27 ENX 00399464611TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181109 14:28:12.229040 +0000 FR0013280286 68,70 EUR 27 ENX 00399466122TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181109 14:30:08.238274 +0000 FR0013280286 68,70 EUR 27 ENX 00399468024TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181109 14:30:23.194314 +0000 FR0013280286 68,60 EUR 44 ENX 00399468308TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181109 14:34:50.178824 +0000 FR0013280286 68,60 EUR 103 ENX 00399472330TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181109 14:38:35.351983 +0000 FR0013280286 68,70 EUR 56 ENX 00399475387TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181109 14:58:38.686552 +0000 FR0013280286 68,60 EUR 74 ENX 00399489901TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181109 14:58:38.689970 +0000 FR0013280286 68,60 EUR 20 ENX 00399489903TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181109 14:58:38.693584 +0000 FR0013280286 68,60 EUR 22 ENX 00399489905TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181109 14:58:38.696991 +0000 FR0013280286 68,60 EUR 85 ENX 00399489907TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181109 14:58:38.700403 +0000 FR0013280286 68,60 EUR 1 ENX 00399489908TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181109 14:58:39.188568 +0000 FR0013280286 68,60 EUR 1 ENX 00399489927TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181109 14:58:40.190435 +0000 FR0013280286 68,60 EUR 6 ENX 00399489934TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181109 14:58:40.692450 +0000 FR0013280286 68,60 EUR 27 ENX 00399489941TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181109 15:00:12.010716 +0000 FR0013280286 68,60 EUR 28 ENX 00399491789TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181109 15:03:06.263092 +0000 FR0013280286 68,60 EUR 89 ENX 00399494393TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181109 15:07:12.187173 +0000 FR0013280286 68,60 EUR 1 ENX 00399497608TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181109 15:08:16.403802 +0000 FR0013280286 68,60 EUR 30 ENX 00399498535TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181109 15:08:40.491557 +0000 FR0013280286 68,60 EUR 36 ENX 00399498893TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181109 15:09:14.828863 +0000 FR0013280286 68,50 EUR 54 ENX 00399499283TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181109 15:11:24.993411 +0000 FR0013280286 68,50 EUR 21 ENX 00399501059TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181109 15:13:12.201519 +0000 FR0013280286 68,50 EUR 21 ENX 00399502447TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181109 15:13:13.202640 +0000 FR0013280286 68,50 EUR 1 ENX 00399502463TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181109 15:15:14.602541 +0000 FR0013280286 68,50 EUR 24 ENX 00399504215TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181109 15:25:02.218777 +0000 FR0013280286 68,50 EUR 100 ENX 00399514791TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181109 15:25:05.634603 +0000 FR0013280286 68,50 EUR 1 ENX 00399514871TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181109 15:25:16.579646 +0000 FR0013280286 68,50 EUR 2 ENX 00399515096TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181109 15:25:17.084720 +0000 FR0013280286 68,50 EUR 3 ENX 00399515103TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181109 15:27:41.733739 +0000 FR0013280286 68,50 EUR 30 ENX 00399517541TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181109 15:27:42.634225 +0000 FR0013280286 68,50 EUR 1 ENX 00399517549TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181109 15:27:44.140818 +0000 FR0013280286 68,50 EUR 1 ENX 00399517568TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181109 15:27:55.672766 +0000 FR0013280286 68,50 EUR 76 ENX 00399517703TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181109 15:29:06.533775 +0000 FR0013280286 68,40 EUR 29 ENX 00399518989TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181109 15:33:43.231989 +0000 FR0013280286 68,60 EUR 43 ENX 00399524416TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181109 15:35:07.557113 +0000 FR0013280286 68,60 EUR 29 ENX 00399526265TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181109 15:35:38.691145 +0000 FR0013280286 68,60 EUR 27 ENX 00399527104TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181109 15:38:39.688441 +0000 FR0013280286 68,50 EUR 78 ENX 00399530668TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181109 15:41:20.705109 +0000 FR0013280286 68,60 EUR 55 ENX 00399533645TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181109 15:41:20.713921 +0000 FR0013280286 68,60 EUR 1 ENX 00399533646TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181109 15:42:42.890045 +0000 FR0013280286 68,60 EUR 24 ENX 00399534793TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181109 15:42:44.198008 +0000 FR0013280286 68,60 EUR 1 ENX 00399534816TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181109 15:43:11.596494 +0000 FR0013280286 68,60 EUR 2 ENX 00399535314TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181109 15:43:24.850184 +0000 FR0013280286 68,60 EUR 1 ENX 00399535543TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181109 15:44:34.617925 +0000 FR0013280286 68,60 EUR 24 ENX 00399536767TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181109 15:45:19.805833 +0000 FR0013280286 68,60 EUR 2 ENX 00399537704TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181109 15:46:30.863962 +0000 FR0013280286 68,60 EUR 39 ENX 00399538922TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181109 15:48:05.109053 +0000 FR0013280286 68,60 EUR 1 ENX 00399540382TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181109 15:48:19.770402 +0000 FR0013280286 68,60 EUR 20 ENX 00399540606TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181109 15:48:21.077188 +0000 FR0013280286 68,60 EUR 3 ENX 00399540633TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181109 15:52:51.216613 +0000 FR0013280286 68,60 EUR 58 ENX 00399546408TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181109 15:55:58.208991 +0000 FR0013280286 68,50 EUR 1 ENX 00399549841TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181109 16:05:19.415615 +0000 FR0013280286 68,50 EUR 19 ENX 00399560970TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181109 16:05:19.424946 +0000 FR0013280286 68,50 EUR 166 ENX 00399560971TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181109 16:05:19.804476 +0000 FR0013280286 68,50 EUR 140 ENX 00399560992TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181109 16:05:19.812461 +0000 FR0013280286 68,50 EUR 16 ENX 00399560993TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181109 16:11:13.295576 +0000 FR0013280286 68,50 EUR 149 ENX 00399568022TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181109 16:11:13.299597 +0000 FR0013280286 68,50 EUR 156 ENX 00399568024TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181109 16:11:13.303562 +0000 FR0013280286 68,50 EUR 21 ENX 00399568025TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181109 16:11:13.307194 +0000 FR0013280286 68,50 EUR 7 ENX 00399568026TRLO1-1 Covering free share allocation plans bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20181109 16:11:13.310767 +0000 FR0013280286 68,50 EUR 13 ENX 00399568027TRLO1-1 Covering free share allocation plans

bioMérieux

A French société anonyme with a registered share capital of 12.029.370 euros

Headquarters: chemin de l'Orme 69280 Marcy l'Etoile

Registered at the Lyon Commercial and Companies Registry under number 673 620 399

