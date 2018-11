Zürich - Dell EMC, der führende Anbieter von Cloud-Infrastrukturen (1), baut sein Lösungsportfolio sowie die Integration mit VMware aus und unterstützt damit Unternehmen bei der weiteren Automatisierung des Rechenzentrumsbetriebs sowie von Hybrid-Cloud-Umgebungen. Anwender sind damit in der Lage, Innovationen zu beschleunigen, Abläufe zu vereinfachen und IT-Transformationsprojekte schneller umzusetzen.

Die steigende Datenmenge, die sowohl von traditionellen als auch von modernen Workloads produziert wird, führt zu einem wachsenden Bedarf an Automatisierung und Bandbreite innerhalb und ausserhalb des Rechenzentrums. Durch ihre Zusammenarbeit und die Entwicklung gemeinsamer Lösungen ermöglichen es Dell EMC und VMware Unternehmen, ihre IT-Investitionen optimal zu nutzen.

Dell EMC VxRail vereinfacht Netzwerkbetrieb, Management und Einbindung aktueller VMware-Innovationen

Weltweit entscheiden sich Unternehmen für hochautomatisierte hyperkonvergente VxRail-Appliances auf Basis von VMware vSAN, um ihre Digitale Transformation voranzutreiben sowie schnell und effizient skalieren zu können. Applikationen und Daten werden zunehmend über Edge-Standorte, zentrale Rechenzentren und Hybrid-Cloud-Umgebungen verteilt. Unternehmen wenden sich an Dell Technologies, um eine durchgängige, einfach nutzbare Lösung auf Grundlage von Dell EMC VxRail und VMware zu erhalten. Durch die Zusammenarbeit und das Co-Engineering von Dell EMC und VMware ist die neue Version von VxRail noch einfacher zu implementieren, zu betreiben und zu verwalten. Die wichtigsten Neuerungen im Detail:

Einfachere Netzwerk-Implementierung: Ausgestattet mit Dell EMC SmartFabric Services ist Dell EMC VxRail die erste HCI-Appliance mit integrierter vollautomatischer Netzwerkerkennung und -konfiguration während der Einrichtung, der Cluster-Erweiterung und der täglichen Verwaltung. Um VxRail schneller in jeder Grössenordnung einsetzen zu können, automatisieren die SmartFabric Services durch die Integration mit VxRail Manager und VMware vSphere 98 Prozent der Schritte, die für die Netzwerkkonfiguration von hyperkonvergenten Umgebungen auf Basis von VxRail erforderlich sind. Zudem ermöglichen sie es Unternehmen, Netzwerkstrukturen für Rechenzentren schnell bereitzustellen, zu automatisieren und gleichzeitig vollständig mit der bestehenden Rechenzentrumsinfrastruktur interoperabel zu sein. Die SmartFabric Services sind Teil der OS10 Enterprise Edition des Netzwerkbetriebssystems von Dell EMC. Mehr Automatisierung: Mit diesen Funktionen lässt sich der vollständige VMware Cloud Stack, einschliesslich Networking, in Hybrid-Cloud-Umgebungen mit VxRail-Clustern schneller bereitstellen und einfacher verwalten. Als einzige gemeinsam von Dell EMC und VMware entwickelte HCI-Appliance mit VMware Cloud Foundation bietet VxRail in Kürze eine integrierte Cloud-Plattform. Sie ebnet einen noch einfacheren Weg in die VMware-SDDC- und Hybrid-Cloud-Welt und unterstützt die VMware-Cloud-Technologien der nächsten Generation. Zudem ermöglicht VxRail das Einbinden von Public Cloud-Anbietern wie VMware Cloud on AWS oder Hybrid-Cloud-Container-Services wie Pivotal. Transparentes Systemmanagement: Alle VxRail-Aufgaben lassen sich direkt über die vertraute VMware-vCenter-Server-Konsole steuern, die primäre Management-plattform für VMware-Umgebungen. Das vereinfacht den Umstieg auf und die Verwaltung von VxRail. Grössere Flexibilität: Unternehmen können mit einem Zwei-Knoten-VxRail-Cluster starten, anstatt mit den bisher benötigten drei Knoten, und diese Konfiguration nach Bedarf weiter ausbauen. Damit lässt sich VxRail einfacher als Edge-Lösung in grösseren Unternehmen einsetzen, wie beispielsweise bei Einzelhändlern mit begrenzten Anforderungen in den Niederlassungen. Darüber hinaus haben Unternehmen mit der neuen, flexiblen vSAN-Lizenzierung freie Wahl beim gewünschten Grad der HCI-Softwarefunktionalität und -investition. Optimale Integration von VMware-Cloud-Technologien der nächsten ...

