=== 06:55 DE/Tom Tailor Holding SE, Ergebnis 3Q, Hamburg *** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Oktober, Frankfurt *** 07:00 DE/Innogy SE, Ergebnis 9 Monate (10:00 Telefonkonferenz), Essen *** 07:00 DE/Aareal Bank AG, Ergebnis 3Q (09:30 Telefonkonferenz), Wiesbaden *** 07:00 DE/United Internet AG, Ergebnis 9 Monate, Montabaur 07:00 DE/1&1 Drillisch AG, Ergebnis 9 Monate, Maintal 07:00 DE/Cewe Stiftung & Co KGaA, Ergebnis 9 Monate, Oldenburg 07:00 DE/Grammer AG, Ergebnis 9 Monate, Amberg 07:00 DE/Evotec AG, Ergebnis 9 Monate (14:00 Telefonkonferenz), Hamburg 07:00 DE/Bauer AG, Ergebnis 9 Monate, Schrobenhausen *** 07:05 DE/Ströer SE & Co KGaA, Ergebnis 3Q (10:00 Telefonkonferenz), Köln 07:15 DE/Hellofresh SE, Ergebnis 3Q, Berlin *** 07:30 DE/Bayer AG, Ergebnis 3Q (10:00 Telefon-PK), Leverkusen *** 07:30 DE/Uniper SE, Ergebnis 9 Monate (11:00 Telefonkonferenz), Düsseldorf *** 07:30 DE/Nordex SE, Ergebnis 3Q, Hamburg 07:30 DE/VTG AG, Ergebnis 9 Monate, Hamburg 07:30 DE/Bilfinger SE, Ergebnis 3Q (10:00 Telefonkonferenz), Mannheim 07:30 DE/Medigene AG, Ergebnis 9 Monate, Martinsried 07:30 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), Ergebnis 9 Monate, Hamburg *** 07:35 DE/Jenoptik AG, Ergebnis 3Q (10:00 Telefonkonferenz), Jena *** 08:00 DE/Verbraucherpreise Oktober (endgültig) PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,5% gg Vj vorläufig: +0,2% gg Vm/+2,5% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+2,3% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+2,4% gg Vj vorläufig: +0,1% gg Vm/+2,4% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+2,2% gg Vj 08:00 DE/Erwerbstätigkeit 3Q 08:00 DE/OHB SE, Ergebnis 9 Monate, Bremen 08:00 DE/Voltabox AG, Ergebnis 9 Monate, Delbrück *** 08:00 GB/Vodafone Group plc, Ergebnis 1H, Newbury 08:50 DE/Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG), Ergebnis 9 Monate, Stuttgart *** 09:00 DE/Euro Finance Week, u.a. mit SRB-Chefin König und EZB-Direktorin Lautenschläger (09:45) sowie Deutsche-Bank-CFO von Moltke (15:45), Frankfurt *** 09:00 DE/Süddeutsche Zeitung, Fortsetzung Wirtschaftsgipfel (bis 14.11.), u.a. mit Staatssekretärin Bär, Bundesfinanzminister Scholz (14:00), Bundesverkehrsminister Scheuer (16:15), Kanzleramtschef Braun (17:15) und Bundeskanzlerin Merkel (20:00), Berlin *** 09:00 GB/EZB-Direktor Praet, Rede bei der UBS- Kapitalmarktkonferenz, London 10:00 DE/DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, PG zum Marktausblick 2019, Frankfurt 10:30 DE/LBBW Landesbank Baden-Württemberg, PG zum Kapitalmarktausblick 2019, Stuttgart *** 10:30 GB/Arbeitsmarktdaten Oktober Arbeitslosengeldbezieher PROGNOSE: k.A. zuvor: +18.500 Personen Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO) PROGNOSE: 4,0% zuvor: 4,0% *** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen November PROGNOSE: -25,0 Punkte zuvor: -24,7 Punkte Konjunkturlage PROGNOSE: +65,0 Punkte zuvor: +70,1 Punkte 11:00 DE/Bundesrechnungshof (BRH), PK mit Präsident Scheller zu "Bemerkungen 2018", Berlin *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 3Q, Atlanta 12:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Pressestatement mit dem Vizepräsidenten der EU-Kommission Sefcovic zur Batteriezellfertigung, Berlin *** 15:00 EU/Bundeskanzlerin Merkel, Rede im Europäischen Parlament zur Zukunft Europas, Straßburg 16:00 US/Fed, Rede von Minneapolis-Fed-Präsident Kashkari (2018 nicht stimmberechtigt im FOMC) bei der Regional Economics Conference on Immigration, Minneapolis 16:00 US/Fed, Rede von Fed-Gouverneurin Brainard (2018 stimmberechtigt im FOMC) bei einer Konferenz der Federal Reserve Bank of Philadelphia 17:50 IT/Pirelli & C. SpA, Ergebnis 3Q, Mailand 18:00 FR/Electricite de France SA (EDF), Umsatz 9 Monate, Paris 18:40 DE/Patrizia Immobilien AG, Ergebnis 9 Monate, Augsburg 23:00 US/Fed, Rede von San-Francisco-Fed-Präsidentin Daly (2018 stimmberechtigt im FOMC) an der Boise State University - GB/Internationale Energieagentur (IEA), Veröffentlichung des World Energy Outlook 2018, London - AT/Opec, Ölmarkt-Monatsbericht ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

- k.A. = keine Angabe

