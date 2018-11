Nach dem Megatrend SUV ist die Autowelt auf der Suche nach einem neuen Hype, der Kunden in Kauflaune versetzt. Von Pick-ups versprechen sich Vertrieb und Marketing der einzelnen Hersteller große Erfolge.

Die Amerikaner sind ein Volk der Entdecker und Eroberer. Noch bevor die ersten dampfenden Eisenbahnen den gigantischen Staat zwischen Atlantik und Pazifik durchkreuzten, wurden die Vereinigten Staaten mit Pferd und Planwagen erschlossen. Das hat sich kaum geändert. Kein Auto ist amerikanischer als ein Pick-up als Planwagen der Neuzeit und so wundert es nicht, dass der mächtige Ford F-150 seit rund 40 Jahren das meistverkaufte Auto der USA ist. Wer sich die amerikanischen Verkaufszahlen anschaut, der sucht Kleinwagen, kompakte SUV, Hybridmodelle oder gar Elektrofahrzeuge erst einmal vergeblich. Die Massenmodelle mit offener Ladefläche heißen Ford F-150, Chevrolet Silverado, Toyota Tundra oder Dodge Ram.

Ein Dutzend Flugstunden weiter Richtung Asien sieht es ganz ähnlich und doch irgendwie anders aus. Die blau gekleideten Arbeiter am Fließband der Mitsubishi-Produktionsstätte nahe des thailändischen Touristenortes Pattaya haben am frühen Nachmittag alle Hände voll zu tun. Die Produktion wird gerade vom bisherigen L200 auf das neue Modell umgestellt. "Seit 40 Jahren bieten wir bei Mitsubishi Pick-ups der Ein-Tonnen-Klasse an und haben in dieser Zeit mehr als 4,7 Millionen Fahrzeuge in 150 Länder exportiert", erläutert Mitsubishi-CEO Osamu Masuko, "der L200 steht bei uns für 15 Prozent aller Verkäufe und ist damit eines der wichtigsten Fahrzeuge im Modellprogramm."

Die Werker am Band arbeiten an den verschiedenen Stationen routiniert ihr Programm ab. Die Wände der Produktionshalle sind zur einen Seite geöffnet und es zieht eine feuchtheiße Brise durch die Gänge. "Zwischendrin sieht man immer wieder einmal ein neues Modell", erläutert der Schichtleiter mit der dunkelblauen Kappe, "auf vielen Märkten heißt der L200 Triton." Der Mitsubishi L200 ist speziell in Asien ebenso ein Bestseller wie der Toyota Hilux, der Ford Ranger oder der Nissan Navara. Doch auch in Europa geht der Trend zum Klettermax mit offener Ladefläche.

Wohl zum letzten Male durfte Mitsubishi seinen L200 eigenständig neu entwickeln. Denn nachdem die Japaner vom französisch-japanischen Renault-Nissan-Konzern geschluckt wurden, hat man im Großunternehmen mehr als einen imageträchtigen Pick-up in der Garage. Was den Europäern und den Asiaten ihr Nissan Navara, der technisch nahezu baugleich ebenso als Mercedes X-Klasse und Renault Alaskan angeboten wird, ist in den USA der mächtige Nissan Titan, der es schwer hat, sich gegen so legendäre Massenmodelle wie Ford F-150 oder Chevrolet Silverado in Szene zu setzen.Der 5,30 Meter lange Mitsubishi L200 der neuesten Generation kommt optisch beinahe martialisch daher und ist in den drei Kabinenarten Single, Club oder Double zu bekommen. Auf den meisten Märken wird er von einem rustikalen 181-PS-Diesel angetrieben. Benziner spielen kaum eine große Rolle. Das ist bei der Konkurrenz außerhalb der USA kaum anders. Während in Europa viele über die hoch effizienten und drehmomentstarken Diesel meckern, kommen den Vereinigten Planwagenstaaten von Amerika so langsam auf den Selbstzündergeschmack. Die Full-Size-Modelle sind seit Kurzem auch als Diesel im Programm.

Zunehmend ...

