Die Volatilität der Kryptowährungen nimmt weiter ab Ist eine geringe Volatilität gut oder schlecht? Bitcoin positioniert sich im mittleren 6000er-Bereich

Die Märkte für Kryptowährungen waren in letzter Zeit ungewöhnlich ruhig und die Volatilität fiel auf den niedrigsten Stand seit einem Jahr. Auf wöchentlich kontinuierlicher Basis verzeichneten Aktienindizes eine stärkere Volatilität, was in der Tat durchaus selten ist. Dies ist jedoch nicht das erste Mal, dass die Volatilität nachgelassen hat und zuvor waren große Bewegungen ein Anzeichen für die Ruhe vor dem Sturm.

Die Volatilität der Kryptowährungen ist in letzter Zeit weiter abgefallen. Aktuell befindet sie sich unterhalb der letztjährigen Marke. Quelle: sifrdata.com Es gibt zwei Möglichkeiten, um die derzeitige Abnahme der Volatilität zu betrachten. Je nach Denkrichtung kann sie als positiv oder negativ betrachtet werden. Das Argument, welches die geringere Volatilität positiv sieht, geht dahin, dass der Preisfindungsprozess möglicherweise effizienter geworden ist und der Markt vielleicht ein Gleichgewicht erreicht. Eines der Hauptargumente gegen ...

