Berlin - Die EU-Kommission und Frankreich versuchen, die hochumstrittene europaweite Digitalsteuer vor dem Aus zu retten. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker plädierte am Montag bei einer Veranstaltung der "Süddeutschen Zeitung" für eine solche Abgabe. "Wir brauchen eine Digitalsteuer - es geht nicht anders", sagte er. Auch Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire machte sich für die Steuer stark. Bundesfinanzminister Scholz wies auf starke Bedenken hin und schlägt weiterhin eine Verschiebung der Einführung auf 2020 vor.

Die EU-Kommission hatte im Frühjahr eine neue Steuer von drei Prozent auf Umsätze aus Digitalgeschäften in Europa vorgeschlagen. Vielen Internet-Konzernen wie Google oder Facebook wird vorgeworfen, durch Tricks zu wenig Steuern zu zahlen. Allerdings ist eine EU-weite Einigung derzeit so gut wie ausgeschlossen, da alle 28 Mitgliedsstaaten zustimmen müssen. Strikt dagegen sind unter anderem Irland und einige skandinavische Staaten. Daher will Deutschland zunächst eine Grundsatzeinigung mit Frankreich erreichen und hofft, dass Skeptiker später mitziehen. Italien, Spanien und Grossbritannien planen bereits nationale Steuern.

"Gerechteres und effektiveres ...

Den vollständigen Artikel lesen ...