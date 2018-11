Die AfD bereitet sich auf Friedrich Merz als neuen CDU-Parteichef vor. Das parteiinterne "Strategie-Dossier Friedrich Merz" soll dessen Schwächen aufzeigen und erläutern, wie AfDler ihn angreifen können.

Wenn Friedrich Merz im Dezember als Nachfolger von Angela Merkel an die CDU-Spitze gewählt wird, will er einen Kurs der politischen Mitte halten. Das kündigte der Ex-Unionsfraktionschef in der vergangenen Woche bei einem Treffen mit rund 50 Unionsabgeordneten an. Laut der Deutschen Presse-Agentur machte er bei dieser Gelegenheit auch deutlich: Er will versuchen, Unionsanhänger von der AfD zurückzugewinnen. Das ihm das gelingen kann, halten viele für möglich, denn Merz schlägt durchaus AfD-Kernthemen an, etwa als Verfechter einer deutschen Leitkultur, der sich Zugezogene anzupassen hätten.

Dass die AfD Merz für einen ernsthaften Kandidaten hält, mit dem die Partei rechnen muss, und gegen den sie sich rüsten muss, zeigt aktuell das "Strategie-Dossier Friedrich Merz", das die AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag verfasst hat. In dem Dokument, das der WirtschaftsWoche vorliegt, listet die AfD Merz' "politische Positionen der letzten Jahre" auf, die "zahlreiche politische Angriffspunkte aufzeigen" sollen, wie es zu Beginn des Papiers heißt. Eine "Stärke-Schwäche-Analyse" soll zudem eine Angriffsstrategie für AfD-Politiker liefern, "für den wahrscheinlichen Fall", dass Merz CDU-Chef werde.

Hier ein Überblick über die zentralen Kritikpunkte des AfD-Dossiers, anhand derer die Partei Merz' (wirtschafts-)politische Positionen diskreditieren will:

"Bestens aufgestellter Lobbyist der Finanzindustrie"

Die AfD will Merz gezielt für seine Karriere in der freien Wirtschaft angreifen. Merz arbeitet seit seinem Ausscheiden aus der Politik in einer Anwaltskanzlei und hat mehrere Mandate bei Unternehmen inne. Zum einen hält die AfD laut dem Dossier seine Tätigkeit als Aufsichtsratschef bei Blackrock, zum anderen seine Aufsichtsratstätigkeiten bei 17 Gesellschaften, darunter etwa HSBC, Axa oder die Deutsche Börse, für ein klares Indiz, dass Merz "wahrscheinlich weniger europäischer Idealismus ...

