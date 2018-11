Münster (ots) - Ab Mitte Dezember wird der Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW (BLB NRW) das Verwaltungsgericht Münster umfassend sanieren und modernisieren. Die Arbeiten sollen im Frühjahr 2020 abgeschlossen sein. Die Kosten belaufen sich auf rund 12,1 Millionen Euro.



"Das Verwaltungsgericht hat seinen Sitz seit 1984 an der Piusallee. Dass die dringend erforderliche Instandsetzung und Modernisierung des dort in den sechziger Jahren errichteten Gebäudes jetzt erfolgt, ist eine gute Nachricht für die Verfahrensbeteiligten und für die Beschäftigten", betont der Präsident des Verwaltungsgerichts, Manfred Koopmann.



Insbesondere die Gebäudehülle aus Beton, Klinker und Travertin ist stark sanierungsbedürftig. Die ungedämmten Travertinplatten lösen sich teilweise ab und durch den sehr dünnen Fassadenaufbau in den Heizungsnischen gelangt die Wärme aus dem Gebäude leicht nach außen. Daher wird die Fassade im Zuge der Maßnahme komplett erneuert. Ein Gerüst aus Faserzementplatten und beschichteten Aluminiumblechen, in das gleichmäßig große Fensterflächen eingesetzt werden, wird dem Gericht ein neues, modernes, transparentes und zugleich klar strukturiertes Äußeres verleihen. Einzelne Wände am Haupteingang, an den Sitzungssälen und an der nordöstlichen Ecke des Gebäudes werden in einem hellen Klinker ausgeführt und die regelmäßige Gliederung des Baukörpers auflockern. Die neue Fassade wird das Gebäude nicht nur optisch aufwerten, sondern auch die Energiebilanz des Gebäudes spürbar verbessern.



Auch im Inneren saniert der BLB NRW das Gebäude umfassend und passt es an den aktuellen Stand der Technik an. Decken, Wände und Bodenbeläge werden erneuert, ebenso Sanitärleitungen, Elektro- und Heizungsinstallationen. Um den Anforderungen des Gebäudes an den Brandschutz gerecht zu werden, wird mit einer außen liegenden Treppe in den Innenhof ein zusätzlicher Rettungsweg erstellt. Wände und Türen werden ertüchtigt bzw. ausgetauscht.



Die Bereiche, in denen sich Besucher aufhalten, werden künftig barrierefrei zugänglich sein. Über eine Rampe gelangen Rollstuhlfahrer und Gehbehinderte in das Gebäude. Blinde und Sehbehinderte werden vom Eingang über ein taktiles Leitsystem zu den Sitzungssälen im Erdgeschoss und im ersten Obergeschoss geführt. Schließlich werden auch die Außenanlagen größtenteils neu gestaltet.



"Da eine so umfassende Sanierung und Modernisierung bei laufendem Betrieb nur schwer umzusetzen ist und die Dauer der Arbeiten erheblich verlängern würde, haben wir dem Verwaltungsgericht ein Ausweichquartier angeboten", erklärt Markus Vieth, Technischer Leiter der Niederlassung Münster des BLB NRW.



Das Gericht zieht derzeit in zwei Etappen um und wird ab dem 19. November 2018 für die Dauer der Baumaßnahme im Gebäude des ehemaligen Lufttransportkommandos, Manfred-von-Richthofen-Straße 8, 48145 Münster, erreichbar sein. Hier hat das Verwaltungsgericht drei Sitzungssäle eingerichtet. Zur Erhöhung der Kapazität stehen dem Gericht weitere Sitzungssäle im Gebäude des Oberverwaltungsgerichts für das Land Nordrhein-Westfalen am Aegidiikirchplatz zur Verfügung. Für die Prozessbeteiligten wird sich abgesehen von der neuen Gerichtsstelle wenig ändern. Auch die bisherigen Telefon- und Faxnummern des Gerichts behalten ihre Gültigkeit.



Die Original-Meldung mit Visualisierung finden Sie unter https://www.blb.nrw.de/BLB_Hauptauftritt/Presse/181112/index.php



Über den BLB NRW



Der BLB NRW ist Eigentümer und Vermieter fast aller Immobilien des Landes Nordrhein-Westfalen. Mit mehr als 4.200 Gebäuden, einer Mietfläche von etwa 10,4 Millionen Quadratmetern und jährlichen Mieterlösen von rund 1,3 Milliarden Euro verwaltet der BLB NRW eines der größten und anspruchsvollsten Immobilienportfolios Europas. Seine Dienstleitung umfasst unter anderem die Bereiche Entwicklung und Planung, Bau und Modernisierung sowie Bewirtschaftung und Verkauf von technisch und architektonisch hoch komplexen Immobilien.



Der BLB NRW versteht sich als Vorbild für ein zukunftsfähiges Immobilienmanagement. In der partnerschaftlichen und transparenten Zusammenarbeit mit seinen Kunden - Hochschulen, Finanzverwaltung, Polizei, Justiz und Justizvollzug - setzt der BLB NRW die bau- und klimapolitischen Ziele des Landes um. Darüber hinaus plant und realisiert er die zivilen und militärischen Baumaßnahmen des Bundes in Nordrhein-Westfalen.



Mit rund 2.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in sieben Niederlassungen und zahlreichen Kunden- und Projektbüros ist der BLB NRW ein starker und verlässlicher Partner. Als Berater mit großer Expertise ermöglicht er dem Land eine effiziente Flächennutzung, trägt damit zur Haushaltsentlastung bei und leistet somit einen elementaren Beitrag für ein lebenswertes NRW.



