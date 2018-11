Monitchem Holdco 3 S.A.: Update: Ausfall eines Transformators in Pratteln - Wiederaufnahme des Betriebs DGAP-Ad-hoc: Monitchem Holdco 3 S.A. / Schlagwort(e): Jahresergebnis Monitchem Holdco 3 S.A.: Update: Ausfall eines Transformators in Pratteln - Wiederaufnahme des Betriebs 12.11.2018 / 17:48 CET/CEST Aktualisierung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Update: Ausfall eines Transformators in Pratteln - Wiederaufnahme des Betriebs Sulzbach (Taunus), 12. November 2018 - CABB betreibt am Standort Pratteln (CH) die Elektrolyse wieder auf Normallast. Der Anfang Oktober 2018 ausgefallene Transformator konnte erfolgreich repariert und wieder in Betrieb genommen werden. Durch die erfolgreiche Inbetriebnahme des Transformators und den temporären Einsatz externen Chlors erwartet CABB, dass sich der negative Einfluss auf das operative EBITDA von ursprünglich geschätzten rund EUR 10 Mio. auf nunmehr maximal EUR 5 Mio. im Jahr 2018 beschränken wird. Das Management erwartet aktuell keine negativen Auswirkungen auf das operative EBITDA des Geschäftsjahrs 2019. 12.11.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Monitchem Holdco 3 S.A. 488, route de Longwy 1940 Luxemburg Luxemburg Telefon: +352 2686811 ISIN: XS1074935062, XS1074935229, XS1074933364, XS1074933109 WKN: XS10749350 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, Hamburg, Hannover; Börse Luxembourg Ende der Mitteilung DGAP News-Service 744669 12.11.2018 CET/CEST ISIN XS1074935062 XS1074935229 XS1074933364 XS1074933109 AXC0236 2018-11-12/17:49