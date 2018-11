Osnabrück (ots) - Wagenknecht: Seehofer wird Innenministerium bald räumen müssen



"Aber neue Gesichter helfen nicht gegen Krise der Demokratie"



Osnabrück. Sahra Wagenknecht, Fraktionsvorsitzende der Linkspartei, rechnet nicht damit, dass sich Horst Seehofer als Innenminister halten kann. "Seehofer wird wohl bald auch das Innenministerium räumen müssen, ebenso wie Merkel in einem Jahr vermutlich nicht mehr Kanzlerin ist", sagte Wagenknecht im Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung". "Aber neue Gesichter, die dann womöglich noch rücksichtsloser die Interessen von Konzernen und Finanzlobby durchsetzen, helfen nicht gegen die Krise der Demokratie und die wachsende soziale Spaltung in unserem Land", sagte die Linken-Politikerin. "Dafür bedarf es neuer Köpfe mit Rückgrat für eine sozialere Politik."



OTS: Neue Osnabrücker Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/58964 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_58964.rss2



Pressekontakt: Neue Osnabrücker Zeitung Redaktion Telefon: +49(0)541/310 207