Die Barrick Gold-Aktie ist in den vergangenen Wochen stark angestiegen und notiert derzeit an einer zentralen Stelle. Der am 11. September nach dem bei 9,53 US-Dollar markierten Tief gestartete neue kurzfristige Aufwärtstrend führte die Aktie bis zum 23. Oktober in der Spitze bis auf 14,10 US-Dollar hinauf.

Hier ging der Kurs in eine Korrektur über. Sie warf den Kurs auf 12,32 US-Dollar zurück, ehe die Bullen einen zweiten Anlauf unternahmen, den erreichten langfristigen Abwärtstrend seit den ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...