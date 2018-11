Zürich - Die Schweizer Börse ist schwach in die neue Handelswoche gestartet. Geopolitische Sorgen sowie die Angst vor steigenden Zinsen haben die Aktien weltweit unter Druck gesetzt. Am Montag machten die Anleger vor allem bei Technologietiteln Kasse. Aber auch Zykliker und Finanzaktien konnten sich dem Abwärtssog nicht entziehen.

Die Stimmung an den Finanzmärkten sei weltweit seit Monaten angespannt - und mit Blick auf die noch immer hohen Bewertungen steige die Furcht vor deutlichen Rückschlägen, sagte ein Händler. Die Chancen auf ein Jahresendrally seien gering, ergänzte er. Aktuell gebe es kaum Gründe, die für den Kauf von Aktien sprechen. Vielmehr belasteten seit längerem bekannte Sorgen das Marktgefüge. Dazu zähle die Aussicht auf anziehende Zinsen in den USA. Zu reden gab am Markt auch der Budgetstreit zwischen Italien und der EU sowie die noch offenen Fragen zum Brexit.

Bis Börsenschluss verlor der Swiss Market Index (SMI) 0,99 Prozent auf 8'984,05 Punkte und fiel somit gar unter die Marke von 9'000 Stellen. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) sank um 1,45 Prozent auf 1'399,42 und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 1,14 Prozent auf 10'555,00 Zähler. Bei den Blue Chips büssten bis auf Givaudan ...

