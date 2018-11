Tokio (ots/PRNewswire) - Reed Exhibitions Japan Ltd., Japans größer Messeveranstalter, richtet vom 5.-7. Dezember in der Makuhari Messe (Japan) die "9. Highly-functional Material Week [Tokyo] (https: //www.material-expo.jp/en/?utm_source=newsletter&utm_medium=press&utm _campaign=pr_newswire_1112)" aus, die Weltleitmesse für moderne Werkstoffe. (Bis zum letzten Jahr fand die Messe jeden April im Tokyo Big Sight statt.)



Bei der Messe gibt es 6 Themenbereiche für hochfunktionale Folien, Kunststoffe, Metalle, Keramik, Kleben/Fügen sowie Lacke/Beschichtungen. In diesem Jahr wurde auf vielfachen Wunsch der Besucher und Aussteller eine neue Ausstellung "Highly-functional PAINT & COATINGS EXPO" organisiert. Präsentiert werden alle möglichen Produkte und Technologien im Bereich Lacke/Beschichtungen zur baulichen und industriellen Verwendung, darunter Lack-/Beschichtungsmittel, Beschichtungsmaschinen, Analysegeräte und Anlagen zur Lackherstellung.



Die "Highly-functional Material Week" wird jedes Jahr größer und zählt dieses Mal 940 Aussteller, 180 mehr als im Jahr zuvor. Parallel dazu finden die "28. FINETECH JAPAN (https://www.ftj.jp/en/?utm_sourc e=newsletter&utm_medium=press&utm_campaign=pr_newswire_1112)" für LCD-/OLED-/Sensortechnologien und die "Photonix 2018 (https://www.pho tonix-expo.jp/en/?utm_source=newsletter&utm_medium=press&utm_campaign =pr_newswire_1112)" für Laser-/Photoniktechnologien am gleichen Veranstaltungsort statt. Wenn man alle 8 Messen zusammennimmt, werden 1.260 Aussteller und 65.000 Besucher aus 51 Ländern erwartet.



Als Rahmenprogramm finden bei einer Technical Conference an den 3 Messetagen 90 Sitzungen statt. Bei den technischen Sitzungen der Konferenz werden Themen wie Industrietrends in Japan und dem Rest der Welt, zukünftige Schlüsseltechnologien für moderne Werkstoffe, Entwicklung neuer Werkstoffe und viele mehr behandelt.



Weitere Informationen im Konferenzprogramm (https://www.material-e xpo.jp/en/seminar/?utm_source=newsletter&utm_medium=press&utm_campaig n=pr_newswire_1112)



Moderne Werkstoffe werden in den verschiedensten Industrien verarbeitet, beispielsweise Elektronik, Kfz, Luft- und Raumfahrt, Schiffsbau, Medizin, Akkus, Renewables, Robotik und Bau. Sie sind für zukünftige Innovationen unverzichtbar. Die "Highly-functional Material Week" ist die beste Plattform, um sich über die weltweit fortschrittlichsten Werkstoffe und die neusten Technologien zu informieren. Die Messe richtet sich an Fachkräfte von Herstellern und Verarbeitern moderner Werkstoffe aus Sektoren wie Elektronik, Kfz, Medizinprodukte und Industrieanlagen.



Für Messeinformationen und Registrierung besuchen Sie die Website (https://www.material-expo.jp/en/?utm_source=newsletter&utm_medium=pr ess&utm_campaign=pr_newswire_1112).



Highly-functional Material Week [Tokyo] Wann: 5.-7. Dezember 2018 Wo: Makuhari Messe, Japan Veranstaltet von: Reed Exhibitions Japan Ltd. Anzahl Aussteller: 940 Anzahl Besucher: 65.000 (einschließlich Parallelveranstaltungen) Blöcke: folgende 6 Ausstellungen



9. Highly-functional FILM EXPO



[Themen] Funktionale Folien, dekorative Folien, flexible Werkstoffe, Umform-/Beschichtungsmaschinen, Sekundärverarbeitung usw.



7. Highly-functional PLASTIC EXPO



[Themen] Funktionale Harze, CFRP/CFRTP, Rohmaterialien, additive Harzverarbeitung, Compoundieranlagen usw.



5. Highly-functional METAL EXPO



[Themen] Hochfester Stahl, Leichtmetalle, funktionale Legierungen, Inspektionssysteme, Prozessanlagen usw.



3. Highly-functional CERAMICS EXPO



[Themen] Funktionale Keramik, CMC (Ceramic Matrix Composites), keramische Rohmaterialien, Pulvertechnologie, Umformmaschinen, Brennöfen usw.



2. ADHESION & JOINING EXPO



[Themen] Verbindungstechnik für verschiedenartige Werkstoffe, Klebstoff/Klebeband, Schweißtechnik, Befestigungsmaterial, Oberflächenbearbeitung usw.



1. Highly-functional PAINT & COATINGS EXPO



[Themen] Funktionale Lacke, Beschichtungsmaschinen, Beschichtungsmittel, Lackiersysteme, Lackiervorrichtungen usw.



Veranstalter: Reed Exhibitions Japan Ltd.



