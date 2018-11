Mit viel Trara hat sich Bundesinnenminister Horst Seehofer für sein Ministerium die neue, wohlklingende Zuständigkeit "Heimat" ausgedacht. Nur wofür? Erreicht hat er bislang wenig.

Die Menschen in Deutschland sollten dort gut leben können, wo sie gerne leben wollen, und zwar egal, ob das im wirtschaftlich starken Süden oder im sich mühenden Ruhrgebiet ist, in einem bayerischen Dorf oder in der Hauptstadt Berlin. Das meint Bundesinnenminister Horst Seehofer, wenn er in bestem Politikerdeutsch von gleichwertigen Lebensverhältnissen spricht.

Als Seehofer das Innenministerium übernahm, hat er seinem Haus nicht nur Bauen und Wohnen als Themen einverleibt, er hat sich auch die neue Zuständigkeit "Heimat" ausgedacht, mehr Gefühl als greifbares Ressort. Sein Thema sollte das werden. Doch erst jetzt, wo darüber gemutmaßt wird, Seehofer könne nicht nur den CSU-Parteivorsitz, sondern auch das Amt des Innenministers aufgeben - was Seehofer noch zurückweist - entdeckt er plötzlich seinen Eifer dafür.

Gerade hat Seehofer bei einer Debatte im Bundestag über die gleichwertigen Lebensverhältnisse gesprochen. Er kam überpünktlich, als solle das beweisen, wie wichtig ...

