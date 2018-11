Pfäffikon (awp) - Die an der SIX kotierte Beteiligungsgesellschaft Castle Alternative Invest hat das im Juli 2018 lancierte Aktienrückkaufprogramm am Montag beendet. Über dieses Programm wurden 400'100 Namenaktien zurückgekauft, wie das Unternehmen am Montagabend mitteilte. Zusammen mit den bereits davor über ein Aktienrückkaufprogramm ...

Den vollständigen Artikel lesen ...