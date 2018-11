HAMILTON, Bermuda, Nov. 12, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Enstar Group Limited ("Enstar") (Nasdaq: ESGR) gab heute bekannt, dass es eine Vereinbarung mit Maiden Holdings, Ltd. ("Maiden") und Maiden Reinsurance Ltd., einer Tochtergesellschaft von Maiden ("Maiden Re"), unterzeichnet hat. Gemäss der Vereinbarung wird eine Tochtergesellschaft von Enstar eine Retrozessionsvereinbarung abschliessen, um eine Verlustportfolioübertragung vorzunehmen, bei der die Tochtergesellschaft von Enstar Verlustreserven in Höhe von rund 2.675 Milliarden US-Dollar übernimmt, die mit den Quotenrückversicherungsverträgen von Maiden Re mit AmTrust Financial Services, Inc. und deren Tochtergesellschaften in Verbindung stehen.

Die Retrozession gilt für Verluste und/oder Ansprüche, die am oder vor dem 30. Juni 2018 entstanden oder gemacht worden sind, und die übernommenen Verlustreserven können an die gezahlten Verluste ab diesem Zeitpunkt angepasst werden. Der Abschluss der Transaktion erfolgt vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen und anderen Abschlussbedingungen.

Dies ist die zweite vereinbarte Transaktion von Enstar mit Maiden, nachdem im August 2018 eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von Maiden Reinsurance North America, Inc. getroffen wurde. Diese Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen und Abschlussbedingungen und wird voraussichtlich im vierten Quartal 2018 abgeschlossen sein.

Über Enstar

Enstar ist eine vielseitige Versicherungsgruppe mit einem Vermögen von mehr als 15.1 Milliarden US-Dollar, die über ihr Netzwerk von Konzerngesellschaften in Bermuda, den Vereinigten Staaten, Grossbritannien, Kontinentaleuropa, Australien und anderen internationalen Standorten innovative Kapitalfreisetzungslösungen und Spezialversicherungen anbietet. Enstar ist ein Marktführer bei der Durchführung von Altakquisitionen. Seit der Gründung im Jahr 2001 hat Enstar über 80 Unternehmen und Portfolios übernommen. Zu den aktiven Underwriting-Geschäften von Enstar gehören die StarStone-Unternehmensgruppe, eine globale Spezialversicherungsgruppe mit A-Rating und mehreren globalen Underwriting-Plattformen, und die Atrium-Unternehmensgruppe, die das Spezialversicherungs- und Rückversicherungsgeschäft für Lloyd's Syndicate 609 verwaltet und zeichnet. Weitere Informationen zu Enstar finden Sie unter www.enstargroup.com .

Hinweis

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zu diesen Aussagen gehören Aussagen über die Absicht, die Überzeugung oder die aktuellen Erwartungen von Enstar und der Geschäftsleitung des Unternehmens. Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung gelten, keine Garantie für die zukünftige Unternehmensleistung darstellen und Risiken und Unwägbarkeiten beinhalten. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten Aussagen abweichen. Insbesondere ist Enstar möglicherweise nicht in der Lage, die vorgeschlagenen Transaktionen unter den oben genannten Bedingungen oder anderen akzeptablen Bedingungen oder überhaupt aufgrund einer Reihe von Faktoren abzuschliessen, einschliesslich, aber nicht beschränkt auf das Versäumnis, behördliche und behördliche Genehmigungen zu erhalten oder andere Abschlussbedingungen zu erfüllen. Zusätzliche wichtige Risikofaktoren in Bezug auf Enstar sind unter der Überschrift "Risikofaktoren" im Formular 10-K von Enstar für das am 31. Dezember 2017 endende Geschäftsjahr zu finden und werden hierin durch Bezugnahme aufgenommen. Darüber hinaus verpflichtet sich Enstar nicht dazu, schriftliche oder mündliche zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder Änderungen oder Überarbeitungen der hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich bekanntzugeben, um jegliche Änderungen an den Erwartungen des Unternehmens in Bezug darauf oder Änderungen an den Ereignissen, Bedingungen, Umständen oder Annahmen, die solchen Aussagen zugrunde liegen, widerzuspiegeln, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.