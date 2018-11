Der Trend zum Onlinebanking bedroht das klassische Filialgeschäft der Sparkassen. Neue Angebote sollen das ändern - indem sie im Internet persönliche Nähe zum Berater schaffen.

Harald Kraus fährt leidenschaftlich Motorrad und erlernt gerade das Bogenschießen. Rose Feustel hält sich für redselig und extrovertiert, empfiehlt Schokolade als Nervennahrung und Spareribs im Boogie's BBQ. Und das Profil von Susanne Thayaparan verrät, dass sie gern Fahrrad fährt, schwimmt und dazu rät, mal wieder die Burg zu besuchen und von dort aus die Aussicht über die Stadt zu genießen.

Die digitalen Selbstdarstellungen finden sich weder bei einem sozialen Netzwerk, noch bei einer Partnervermittlung, sondern im Angebot "Wunschberatersuche" der Sparkasse Nürnberg. Neben ihren beruflichen Qualifikationen stellen sich deren Beschäftigte Kunden dort mit persönlichen Vorlieben vor. Mit der Neuerung, die in dieser Woche startet, will die Sparkasse der persönlichen Beratung in Zweigstellen auch im Zeitalter von Fintechs und mobilen Bezahldiensten eine Zukunft geben.

Die ist nicht mehr selbstverständlich. Denn Bankfilialen wirken derzeit ähnlich gestrig wie Videotheken und Sonnenstudios. Kunden erledigen immer mehr Geschäfte im Internet. Viele sehen Filialen nur noch, wenn sie Bargeld am Automaten abheben. Um Kosten zu senken, haben Banken reihenweise Zweigstellen geschlossen. In den vergangenen fünf Jahren ging ihre Zahl von 38.200 auf 32.000 zurück, bei den Sparkassen sank sie von rund 15.100 auf 13.300. Ihnen fällt das besonders schwer. Denn sie haben bei ihren Kunden immer mit dem Versprechen flächendeckender Präsenz und persönlicher Nähe gepunktet. Ohne Filialen bleibt davon erst mal wenig übrig.

