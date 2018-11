Zürich - In den Ostschweizer Städten St. Gallen, Frauenfeld und Rapperswil-Jona lässt sich ab heute via TWINT App die Parkgebühr bezahlen. Der Vorteil: Vorbei ist die lästige Münzsuche. Parkierende benötigen nichts ausser TWINT und bezahlen nur die effektive Parkdauer. Zusammen mit dem Partner Digitalparking wird diese Lösung bis Ende 2019 in weiteren grösseren Schweizer Städten eingeführt.

In St. Gallen, Frauenfeld und Rapperswil-Jona können Autofahrerinnen und Autofahrer die Parkgebühren neben den bisherigen Zahlmethoden ab jetzt mit TWINT bezahlen: Dazu öffnen sie einfach die TWINT App, scannen den QR-Code auf der Parkuhr, geben einmalig ihr Autokennzeichen ein und wählen in der App die gewünschte Parkdauer. Die Gebühr wird via TWINT bezahlt und direkt vom hinterlegten Konto oder der hinterlegten Kreditkarte abgezogen. Wer den Parkplatz früher als geplant verlässt, kann sich den Restbetrag via TWINT App zurückerstatten lassen.

Restbeträge können einfach zurückerstattet werden

Das Bezahlen der Parkgebühr mit TWINT an Münz-Parkuhren ist in den Städten St. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...