Aktienhändler, Fondsexperten und andere Wall-Street-Manager können wieder auf höhere Jahresendprämien hoffen. Das geht aus einem aktuellen Bericht hervor.

Die New Yorker Beratungsfirma Johnson Associates rechnet das zweite Jahr in Folge mit höheren Bonuszahlungen an der Wall Street. In ihrem Jahresbericht prognostizieren die Vergütungsexperten ein Plus von bis zu 20 Prozent.

Händler hätten viel Geld mit der Volatilität an den Börsen verdient, sagte Alan Johnson, Geschäftsführer von Johnson ...

