Nachdem der EUR/JPY im asiatischen Handel in einer engen Spanne nahe 129 handelte, verlor das Paar am Montag mehr als 100 Pips und rutschte mit 127,82 auf ein neues Monatstief. Zuletzt handelte das Paar auf 127,95 und verlor damit 0,7 Prozent an Wert. Die Unsicherheit über die möglichen negativen Auswirkungen der Reaktion der EU auf den italienischen ...

