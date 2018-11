Die von der EU-Kommission gesetzte Frist im Defizitstreit mit Italien ist fast abgelaufen. Nun ermahnen der Bundesfinanzminister und der EU-Kommissionschef die Regierung.

Kurz vor Ablauf der von der EU-Kommission gesetzten Frist im Defizitstreit mit Italien mahnt Bundesfinanzminister Olaf Scholz die Regierung in Rom zu Vorsicht. "Wer 130 Prozent der Wirtschaftsleistungen als öffentliche Schulden hat, muss vorsichtiger agieren als jemand, bei dem das anders ist", sagte der SPD-Politiker am Montag vor der Auslandspresse in Berlin.

Auch EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker äußerte sich kritisch: "Die Italiener entfernen sich nicht nur von dem, was sie uns versprochen hatten, sondern auch von den Minimalregeln des Stabilitätspaktes", sagte Juncker dem Sender ntv. Italiens Regierungschef Giuseppe Conte wollte Insidern zufolge noch am Montag mit seinen wichtigsten Ministern über den Haushalt für das kommende Jahr sprechen.

"Wer auf sehr hohe Schulden blicken muss, der hat natürlich mehr Vorsichtsgründe zu beachten, als jemand der solide Staatsfinanzen hat", sagte Scholz. Aber niemand verlange von Italien ein Austeritätsprogramm. Scholz zeigte sich ...

