Die Aktie von Aurora Cannabis hat sich am Montag in Deutschland kaum bewegt. Damit hat sich die Aktie dennoch stabiler gezeigt, als viele Kritiker vermutet hatten. Charttechnisch betrachtet fällt jedoch sofort ins Auge, dass die Krisen für das Unternehmen und dessen Aktie noch immer nicht beendet sind. Die Werte haben in einer Woche ausgehend von 6,25 Euro einen starken Aufschwung begonnen. Es ging auf mehr als 7,25 Euro nach oben, wenn die Intraday-Kurse betrachtet werden. Dann jedoch setzten ... (Frank Holbaum)

