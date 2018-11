Das Project Management Institute (PMI) präsentierte heute drei Thought-Leadership-Berichte zum Thema, wie mit der neuen Normalität bahnbrechende Technologien umzugehen ist. Die neuen Berichte wurden im Rahmen des 7. jährlichen PMO Symposium der Organisation herausgegeben, das in Washington D.C. stattfand und an dem über 650 Spitzen-PMO (Project Management Office)-Führungskräfte, Unternehmensführer und Entscheidungsträger zusammenkamen, um zu diskutieren, wie bahnbrechende Technologien wie Cloud-Lösungen, das Internet der Dinge (IoT) und künstliche Intelligenz (KI) -die Art der Geschäftsabwicklung und ganze Branchen verändert hat.

Das ganze Jahr 2018 über untersuchten PMI und Partner bahnbrechende Technologien und wie Unternehmen diese einsetzen, um in der heutigen von Wandel geprägten Zeit ihre Ziele zu erreichen. Auch wenn kein einzelner Faktor für sich allein die Realisierung von Geschäftsnutzen vorantreiben kann, haben führende Unternehmen erkannt, dass bewährte Projekt-Management-Praktiken zu mehr Erfolg und weniger Ausschuss führen.

Der in Zusammenarbeit mit Accenture erstellte PMI-Bericht mit dem Titel "Forging the Future: Evolving with Disruptive Technologies" (Die Zukunft gestalten: sich mit bahnbrechenden Technologien weiterentwickeln) betrachtet, wie durch die Annahme von bahnbrechenden Veränderungen eine Kultur der Innovation geschaffen werden kann. Dieser abschließende Bericht geht darauf ein, wie schnelle Fortschritte im Bereich digitaler Technologien unsere Welt von Grund auf neu gestalten. Dem Bericht zufolge müssen Unternehmen, die für sich eine erfolgreiche Zukunft aufbauen wollen, aktiv dem Status quo durchbrechen. Durch die Einbeziehung dieser aufkommenden Technologien und neuer Arbeitsweisen wird das PMO sich als strategischer Partner im Bereich der Strategiebereitstellung und -umsetzung weiterentwickeln.

Der zweite Bericht mit dem Titel "The Next Generation PMO" (Das PMO der nächsten Genration) wurde in Zusammenarbeit mit Capgemini Government Solutions erstellt und untersucht den Einfluss bahnbrechender Technologien auf das PMO der nächsten Generation anhand der Auswertung einer Umfrage unter PMO-Leitern und von Gesprächen mit funktionellen Führungskräften in unterschiedlichen Branchen. Da PMOs mit der Implementierung transformativer Technologien beauftragt werden, unterziehen sich die Erfolgreichsten von ihnen einer Selbsttransformierung, um neue Wege der Wertschöpfung voranzutreiben. Das PMO, das sich zum Motor des Unternehmens entwickelt und erfolgreich eine Brücke zwischen Strategieentwicklung und -umsetzung schlägt, bringt dem Unternehmen Mehrwert.

The C-Suite Outlook: How Disruptive Technologies are Redefining the Role of Project Management (Der C-Suite-Ausblick: Wie bahnbrechende Technologien die Rolle des Projektmanagement neu definieren) ist ein zusammen mit Forbes Insights erstellter Bericht, der die Rolle, die die Vorstandsebene bei der digitalen Transformation spielen sollte, beleuchtet und darauf eingeht, wie Unternehmen eine Kultur der beständigen Veränderung fördern können. Der Bericht beurteilt die Ergebnisse einer Umfrage unter 537 Führungskräften aus der ganzen Welt zum Einfluss bahnbrechender Technologien auf Menschen, Projekte, Arbeit, Kultur und Strategie. Er kommt zu dem Schluss, dass Projektleiter Rollen übernehmen müssen, die größere Verantwortlichkeit im gesamten Umfeld des Wertbeitrags verlangen und alle Ansätze bei der Projektabwicklung prädiktiv, iterativ, inkrementell, agil, hybrid und nächste Praktiken einbeziehen.

Die Erkenntnisse und wichtigsten Ergebnisse der Thought-Leadership-Berichte wurden am Morgen des zweiten Veranstaltungstags im Rahmen einer Plenarsitzung auf dem PMO Symposium präsentiert. Die Sitzung ging mit einer von PMI moderierten Podiumsdiskussion zu bahnbrechende Technologien zu Ende, an der Vertreter von SAP America, Inc. und JP Morgan Chase teilnahmen.

Die drei Berichte gehörten zu einer größeren Thought-Leadership-Reihe von PMI zu bahnbrechenden Technologien und wie Unternehmen diese zum Erreichen ihrer Geschäftsziele in der heutigen von Wandel geprägten Zeit einsetzen. In dieser Reihe sind auch die Pulse of the Profession-Berichte 2018 erschienen, die sich umfassend mit dem Thema der bahnbrechenden Technologie befassen: Next Practices: Maximizing the Benefits of Disruptive Technologies on Projects und The Project Manager of the Future: Developing Digital-Age Project Management Skills to Thrive in Disruptive Times. Diese beiden Berichte beleuchten die Marktforschungsuntersuchungen von PMI zum Einfluss bahnbrechender Technologien und zum Projektmanagement-Beruf. Next Practices legt den Schwerpunkt darauf, wie Unternehmen ihre Projektmanagement-Praktiken einsetzen, um in Zeiten der Veränderung zu bestehen, während The Project Manager of the Future die Fertigkeiten in den Mittelpunkt stellt, die Projektmanager haben müssen, um im digitalen Zeitalter erfolgreich zu sein.

Die vollständige Thought Leadership-Reihe zum Umgang mit der neuen Normalität bahnbrechender Technologien finden Sie unter https://www.pmi.org/thought-series.

