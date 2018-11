Ergänzung neuer Partner baut das Carbon-Produktionsnetzwerk weiter aus und fördert digitale Transformation der globalen Fertigungsbranche

Carbon (www.carbon3d.com), ein im Silicon Valley ansässiges Unternehmen für digitale 3D-Fertigung, gab heute den Ausbau seines Produktionspartnernetzes mit Complete Fabrications, Erpro Group, Kurz und Rapid Product Manufacturing (RPM) in Europa bekannt. Die Aufnahme von vier neuen europäischen Servicebüros ist ein Beweis für Marktwachstum und die schnelle Einführung digitaler Fertigung im Produktionsmaßstab weltweit. Mit den neuen internationalen Mitgliedern und der jüngsten Aufnahme vieler neuer US-Produktionspartner hat das Carbon-Produktionsnetzwerk (Carbon Production Network, CPN) nun mehr als 35 globale Mitglieder.

Die kontinuierliche internationale Expansion von Carbon ist Teil der Unternehmensstrategie, sein Partnernetzwerk auszubauen, damit es seine Mission erfüllen kann, die digitale Transformation der Fertigungsindustrie weltweit voranzutreiben. Die geografische Expansion des Unternehmens steht auch im Einklang mit den IDC-Prognosen zur globalen Marktdynamik des 3D-Drucks. Es wird erwartet, dass 2018 die Ausgaben im Vergleich zu 2017 um 19,9 auf fast 12,0 Milliarden USD steigen, wobei die Vereinigten Staaten und Westeuropa fast zwei Drittel des Marktes ausmachen.

"Die digitale Fertigungstechnologie hat sich von den Anfängen des konventionellen 3D-Drucks von Prototyping-Anwendungen zu vollwertigen digitalen Fertigungssystemen entwickelt", so Dana McCallum, Leiterin der Produktionspartnerschaften bei Carbon. "Ein wichtiger Teil der Carbon-Strategie ist es, Hersteller auf der ganzen Welt mit den vielen Vorteile der digitalen Fertigung zu bereichern. Durch die Zugehörigkeit zum Carbon-Produktionsnetzwerk verfügen unsere Partner über eine wirklich skalierbare, vollständig digitale Fertigungsplattform, die einen schnelleren Prozess ermöglicht und hochwertige Endverbraucherteile mit ähnlichen Eigenschaften wie die des Spritzgusses herstellt."

Das CPN ist ein Elite-Ökosystem führender Design- und Auftragshersteller der Branche, die die Technologie von Carbon implementiert und fortschrittliche Fähigkeiten in den Bereichen additive Fertigung, Design, Produktion, Urethanguss, Bearbeitung und Spritzguss eingeführt haben. Es bietet ein echtes Partnermodell, das sich auf praxisorientierte Weiterbildung und Zertifizierung, Produktionstechnik, Marketing und Vertrieb konzentriert, um den kontinuierlichen Erfolg seiner Partner zu sichern.

Carbon wurde 2013 gegründet und war Wegbereiter einer revolutionären Alternative zum 3D-Druck, indem es Licht und Sauerstoff miteinander verschmolz, um aus einem Harzgemisch schnell Produkte herzustellen. Der neuartige Ansatz kombiniert vernetzte, datenzentrierte Hardware mit Over-the-Air-Software-Aktualisierungen und innovativen Materialien und ermöglicht es den Entwicklern, bisher nicht hergestellte Produkte sowohl wirtschaftlich als auch massenweise zu entwerfen und zu produzieren. Das einzigartige Abonnementmodell von Carbon passt es genau an die Geschäftsabläufe seiner Kunden an mit regelmäßigen Software-Updates über das Internet, kontinuierlichen Schulungs- und Trainingsprogrammen und individuellem Kundenservice um optimale Kundenerlebnisse und -möglichkeiten zu gewährleisten. Daraus resultieren intensive Partnerschaften mit Kunden, die in einer Vielzahl von Branchen, darunter Automobil, Konsumgüter, Medizin und Zahnmedizin, neue Geschäftsmodelle erschließen. Das beispiellose "adidas Futurecraft"-4D und die bahnbrechende Zusammenarbeit mit Vitamix sind bewährte Beispiele für die Leistungsfähigkeit der echten digitalen 3D-Fertigung von heute und schaffen unbegrenzte Möglichkeiten für den Entwurf, die Konstruktion, Herstellung und Lieferung wahrhaft innovativer Produkte.

Weitere Informationen über Carbon und das Carbon-Produktionsnetzwerk erhalten Sie am Stand von Carbon (B30 in Halle 3.1) auf der Formnext oder unter www.carbon3d.com oder unter sales@carbon.com.

Über Carbon

Die Mission von Carbon ist es, den Entwurf, die Konstruktion, die Herstellung und die Lieferung von Polymerprodukten neu zu erfinden, um eine digitale und nachhaltige Zukunft zu ermöglichen. Mit Sitz im Silicon Valley vereint Carbon Innovationen in den Bereichen Hardware, Software und Molekularwissenschaften, um branchenführende digitale Fertigungslösungen anzubieten. Mit der bahnbrechenden "Digital Light Synthesis"-Technologie von Carbon und der breiten Familie programmierbarer Flüssigkeitsharze können Hersteller neue Geschäftsmöglichkeiten wie Massenanpassung, Bestand nach Bedarf und bisher unmögliche Produktdesigns erschließen. Die Lösungen von Carbon ermöglichen es den Kunden, einzigartig differenzierte Produkte herzustellen, gleichzeitig Abfall zu reduzieren und die Markteinführung zu beschleunigen. Weitere Informationen finden Sie unter www.carbon3d.com.

